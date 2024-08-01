На спине или на животе: что поза во время сна может рассказать о вашем характере.

Вы не можете это контролировать – и именно поэтому ваша поза во время сна, пожалуй, самое честное свидетельство вашего характера. Потому что, то, как вы лежите в постели, многое говорит о вас. Что именно можно узнать о характере по тому, как вы лежите в постели, рассказали исследователи сна.

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После долгого дня нет ничего более соблазнительного, чем теплая постель. И пока вы комфортно спите, ваше тело показывает вашу истинную индивидуальность. Наверняка у вас есть любимая поза, в которой вам лучше всего спится — будь то на левом боку, на спине или на животе. Исследователь сна Сэмюэл Данкелл признал, что любимая поза для сна формируется в детстве. Существует также наука о том, как ваше тело предпочитает спать по ночам. Об этом пишет Fit For Fun.

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Лежа на спине – вы очень уверены в себе

Фото: Freepik

Если вы любите спать лежа на спине, расслабленно вытянув руки и ноги, это говорит о том, что вы ставите себя в незащищенную позицию и демонстрирует очень высокий уровень уверенности в себе и любопытства.

Но различить положение лежа на спине все же можно.

Морская звезда. Если вы вытягиваете руки и ноги чуть дальше, как морская звезда, это означает, что вы щедрый и самоотверженный человек. Вам также хорошо подойдет руководящая должность.

Если вы вытягиваете руки и ноги чуть дальше, как морская звезда, это означает, что вы щедрый и самоотверженный человек. Вам также хорошо подойдет руководящая должность. Солдат. Если ваши руки и ноги во время сна прижаты к телу, вы очень целеустремленный и последовательный человек. И хотя вы многого от себя ожидаете, вы уравновешенный человек.

Если ваши руки и ноги во время сна прижаты к телу, вы очень целеустремленный и последовательный человек. И хотя вы многого от себя ожидаете, вы уравновешенный человек. Тусовщик. Если во время сна ваши руки подняты над головой, у вас сильный и честный характер. Вы наслаждаетесь своей жизнью, вниманием других и общением с людьми.

Лежа на животе – вы перфекционист

Фото: Pixabay

Если вам удобнее всего лежать на животе, то это говорит о том, что вы особенный, так как не многие люди спят на животе. Говорят, что люди, спящие на животе, склонны к перфекционизму и амбициям. Они также аккуратные и пунктуальные люди.

В этой позе также есть некоторые различия.

Фламинго. Если вы лежите на животе и сгибаете одну ногу, как загорающий фламинго, это может означать, что вам нужна стабильность и спокойствие. Но ваше настроение может быстро измениться.

Если вы лежите на животе и сгибаете одну ногу, как загорающий фламинго, это может означать, что вам нужна стабильность и спокойствие. Но ваше настроение может быстро измениться. Прыжок с парашютом. Ваша подушка — ваш якорь. Вы держитесь за него так, будто можете потерять его при прыжке с парашютом. Это показывает, что вам нравится отправляться в приключения и говорить то, что вы думаете.

Сон на боку – вы чувствительный человек

Фото: Freepik

Положение лежа на боку, пожалуй, самое популярное положение для сна. Здесь также есть два разных варианта, которые расскажут о вас больше.

Плод. Люди, которые свернулись в утробе, как ребенок, обычно кажутся жесткими снаружи, но имеют застенчивую или чувствительную натуру.

Люди, которые свернулись в утробе, как ребенок, обычно кажутся жесткими снаружи, но имеют застенчивую или чувствительную натуру. Обманутый плод. Однако если вы лежите чуть более вытянуто, это может означать, что вы не раздражаетесь и открыты для новым вещам.

Напомним, дефицит магния может быть виновником бессонницы и проблем с засыпанием.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту