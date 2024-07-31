Дефицит магния может быть виновником бессонницы и проблем с засыпанием

Дефицит магния связывают с бессонницей и синдромом беспокойных ног, что влияет на качество сна у многих взрослых. Но достаточный уровень магния поможет урегулировать выработку мелатонина и успокоит нервную систему.

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Борьба с бессонницей может быть очень неприятной и пагубной для общего благополучия. Хотя существуют различные факторы, которые могут способствовать нарушениям сна, одним из часто упускаемых из виду элементов является дефицит магния. А все потому, что, согласно отчету, 9 из 10 взрослых не имеют достаточного количества магния в своем организме, и большинство из них даже не знают об этом. Увеличение потребления магния через продукты, например, употребление листовой зелени и орехов может улучшить сон. Об этом пишет Times of India.

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Магний регулирует гормон сна

Фото: Freepik

Магний участвует в регуляции нейротрансмиттеров, которые влияют на режим сна и внутренние часы организма. В частности, магний помогает регулировать выработку мелатонина, гормона, который подает сигнал организму, когда пора спать. Достаточный уровень магния способствует естественной выработке и высвобождению мелатонина, помогая регулировать цикл сна и бодрствования и улучшая качество сна.

Магний успокаивает

Магний оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Он помогает регулировать активность нейротрансмиттера гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая помогает успокоить мозг. Низкий уровень магния может привести к повышенной нейронной активности, что затрудняет расслабление и отдых перед сном. Эта повышенная нейронная активность может способствовать скачкам мыслей, беспокойству и трудностям с засыпанием. Недостаток магния может лишить вас сна и нарушить сон.

Исследования показали, что дефицит магния связан с различными нарушениями сна, включая бессонницу и синдром беспокойных ног (СБН). Люди с более низким уровнем магния могут чаще просыпаться ночью, иметь нарушение режима сна и в целом плохое качество сна. Устранение дефицита магния может потенциально облегчить эти симптомы и способствовать лучшему сну.

В какое время лучше всего употреблять магний?

Фото: Freepik

Хотя тяжелый дефицит магния встречается редко, многие люди не потребляют достаточно продуктов, богатых магнием. Распространенные симптомы дефицита магния включают мышечные спазмы, усталость, раздражительность и трудности со сном.

Увеличение потребления магния посредством изменения рациона питания часто является первым шагом в устранении дефицита. Продукты, богатые магнием, включают:

листовые зеленые овощи (например, шпинат и капуста),

орехи и семена (например, миндаль, семена тыквы и семена подсолнечника), бобовые (например, фасоль и чечевица),

цельные зерна (например, коричневый рис и киноа),

темный шоколад.

Включение этих продуктов в ваш ежедневный рацион может помочь естественным образом повысить уровень магния и со временем улучшить сон. Помимо изменения рациона питания, добавки магния являются еще одним вариантом устранения дефицита.

Фото: Getty Images

Добавки магния выпускаются в различных формах, таких как цитрат магния, глицинат магния и оксид магния. Каждая форма имеет разную скорость усвоения и может оказывать различное воздействие на организм. Некоторые люди считают, что прием добавок магния вечером, примерно за час до сна, помогает расслабиться и улучшить качество сна.

Помимо изменений в рационе и добавок, правильная гигиена сна может дополнить усилия по устранению дефицита магния и способствовать спокойному сну. Установление постоянного графика сна, создание комфортной среды для сна, а также прохладной темной комнатой могут способствовать лучшей гигиене сна.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту