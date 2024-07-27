Грань между пользой и смертью: врачи рассказали, как избежать опасной передозировки магнием

Хотя магний часто назначают людям из-за его распространенного дефицита, стоит всегда учитывать норму его потребления, считают эксперты. Перейдя эту тонкую границу, мы рискуем подвергнуть свой организм смертельной опасности.

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Магний необходим для таких жизненно важных функций организма, как синтез белка, контроль уровня сахара в крови и работа нервов. Хотя многие люди не получают достаточного его количества из своего рациона, добавки могут помочь, но врачи напоминают, что очень важно избегать чрезмерного потребления, чтобы уберечь себя от негативных последствий передозировки, пишет EatingWell.

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Магний — важнейший минерал, необходимый для многочисленных функций нашего организма, включая синтез белка, контроль сахара в крови и регулирование кровяного давления. Он также играет важную роль в производстве энергии, синтезе ДНК и РНК, развитии костей и транспортировке кальция и калия для работы мышц, сердца и нервов. По словам Лауры Пурди, доктора медицинских наук, сертифицированного врача семейной медицины, несмотря на его важность, некоторые люди могут не получать достаточное количество магния через рацион питания, что заставляет медицинских работников рекомендовать добавки, особенно при таких проблемах, как запоры, проблемы со сном и мышечные спазмы.

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Рекомендуемая диетическая норма магния зависит от возраста, пола и индивидуальных особенностей: взрослым в возрасте от 19 до 30 лет требуется 400 мг для мужчин и 310 мг для женщин, а в возрасте 31 года и старше — 420 мг для мужчин и 320 мг для женщин. Он содержится в таких продуктах, как миндаль, шпинат, почечная фасоль и тофу, однако некоторым людям может потребоваться прием добавок, дозы которых подбираются с учетом индивидуальных потребностей и принимаются с пищей для лучшего усвоения.

Передозировка магния, или гипермагниемия, встречается редко, но может возникнуть, если человек потребляет слишком много магния из добавок, а не из пищи. Чаще всего допустимая верхняя граница потребления магниевых добавок составляет 350 мг в день. Превышение этого показателя может привести к таким симптомам, как диарея, тошнота, судороги, снижение артериального давления, мышечная слабость, а также к более серьезным последствиям, таким как нерегулярное сердцебиение и даже остановка сердца.

Кэти Дубински, доктор фармацевтических наук, напоминает о важности соблюдения рекомендованных доз, если у вас нет других указаний медицинского специалиста. Некоторые группы населения, например, люди с хроническими заболеваниями, такими как болезни почек, подвержены повышенному риску передозировки магния. Высокие дозы, особенно те, которые содержатся в некоторых антацидах и слабительных, вызывают магниевую токсичность. Кроме того, магниевые добавки могут взаимодействовать с такими лекарствами, как бисфосфонаты, некоторые антибиотики и диуретики, влияя на всасывание и общий уровень магния в организме.

Тем, кто испытывает симптомы магниевой токсичности, необходимо проконсультироваться с медицинским работником. Для предотвращения передозировки следует обратить внимание на диетические источники магния, такие как листовая зелень, орехи, семечки, цельное зерно, бобовые и молочные продукты. При необходимости приема добавок Дубински советует выбирать высококачественную продукцию, проверенную на чистоту и эффективность. Она также рекомендует выбирать формы магния с высокой биодоступностью, такие как цитрат магния, и помнить о возможных взаимодействиях с другими лекарствами или добавками.

Магний играет большую роль в ежедневных процессах нашего организма и также связан с улучшением психического здоровья: исследования показывают, что повышенное потребление магния может уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Многогранные преимущества этого минерала делают его важнейшим компонентом сбалансированной диеты и общей стратегии здоровья.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.