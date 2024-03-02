Спасение превратилось в смертельный приговор: мужчина умер от передозировки витамина D

Добавки помогают нам легко дополучить недостающие витамины и минералы, но недавний случай показал, что их бесконтрольное употребление может стать фатальной ошибкой, о которой нас никто не предупреждает.

Related video

Трагическая история 89-летнего мужчины, скончавшегося после передозировки добавок с витамином D, вызвала серьезный разговор на высоких уровнях о том, как упаковываются и маркируются эти продукты. Уровень витамина D в организме мужчины, который принимал эти добавки не менее девяти месяцев, значительно превышал норму, что привело к смертельному сочетанию токсичности витамина D, гиперкальциемии и, в конечном итоге, сердечной и почечной недостаточности. В результате этого инцидента было проведено дознание, пролившее свет на опасную ситуацию и поставившее под вопрос судьбу витаминных добавок, пишет BBC.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Джонатан Стивенс, помощник коронера из Суррея, обратился в Министерство здравоохранения и социального обеспечения и Агентство по пищевым стандартам (FSA), призывая их пересмотреть правила упаковки витаминных добавок. Стивенс обратил внимание на серьезную проблему: отсутствие предупреждений о потенциальных рисках и побочных эффектах, связанных с их чрезмерным употреблением. Это упущение указывает на более серьезную проблему — существующие требования к маркировке не позволяют адекватно информировать потребителей об опасностях, связанных с безобидными на первый взгляд добавками.

NHS рекомендует норму в 10 микрограммов витамина D в день для большинства людей Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Реакция на этот призыв к переменам не осталась без внимания. И FSA, и Министерство здравоохранения и социального обеспечения выразили свои соболезнования семье и друзьям Дэвида Митченера, заявив, что изучат выводы коронера и ответят в установленном порядке. Однако стоит отметить, что FSA разъяснило свою роль, указав, что политика в отношении пищевых добавок не входит в его компетенцию.

Этот инцидент проливает свет на обратную сторону современных благ цивилизации, включая доступные добавки: хотя витамин D необходим для поддержания здоровья костей и мышц, его избыток может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как гиперкальциемия. Это состояние, в свою очередь, может нанести вред почкам и сердцу, что может привести к фатальному исходу. Это подчеркивает важность соблюдения рекомендуемых дозировок — NHS советует 10 микрограммов в день для большинства людей. История Митченера является ярким напоминанием о тонком балансе, который всегда необходимо учитывать при употреблении добавок, и о необходимости более четкой и информативной маркировки компаниями, для безопасности конечных потребителей.

Ранее Фокус писал о том, что витамин D полезен всем, но не всегда. Являющийся эпицентром нашей жизнедеятельности, витамин D ответственен за многие аспекты нашего здоровья, от настроения до иммунной системы, но его источники и виды могут не подходить определенным людям.

Также Фокус писал о реальной эффективности поливитаминов от сердечных заболеваний. Для многих людей кажется заманчивым получить из одной капсулы все необходимые минералы и витамины за раз, но, как отмечают эксперты, это так не работает.