Дефіцит магнію може бути винуватцем безсоння і проблем із засинанням

Дефіцит магнію пов'язують із безсонням і синдромом неспокійних ніг, що впливає на якість сну в багатьох дорослих. Але достатній рівень магнію допоможе врегулювати вироблення мелатоніну і заспокоїть нервову систему.

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Боротьба з безсонням може бути дуже неприємною і згубною для загального благополуччя. Хоча існують різні чинники, які можуть сприяти порушенням сну, одним з елементів, який часто не беруть до уваги, є дефіцит магнію. А все тому, що, згідно зі звітом, 9 із 10 дорослих не мають достатньої кількості магнію у своєму організмі, і більшість із них навіть не знають про це. Збільшення споживання магнію через продукти, наприклад, вживання листової зелені та горіхів може покращити сон. Про це пише Times of India.

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Магній регулює гормон сну

Фото: Freepik

Магній бере участь у регуляції нейротрансмітерів, які впливають на режим сну і внутрішній годинник організму. Зокрема, магній допомагає регулювати вироблення мелатоніну, гормону, який подає сигнал організму, коли пора спати. Достатній рівень магнію сприяє природному виробленню та вивільненню мелатоніну, допомагаючи регулювати цикл сну і неспання та покращуючи якість сну.

Магній заспокоює

Магній чинить заспокійливу дію на нервову систему. Він допомагає регулювати активність нейротрансмітера гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), яка допомагає заспокоїти мозок. Низький рівень магнію може призвести до підвищеної нейронної активності, що ускладнює розслаблення і відпочинок перед сном. Ця підвищена нейронна активність може сприяти стрибкам думок, занепокоєнню і труднощам із засинанням. Нестача магнію може позбавити вас сну та порушити сон.

Дослідження засвідчили, що дефіцит магнію пов'язаний із різними порушеннями сну, включно з безсонням і синдромом неспокійних ніг (СБН). Люди з нижчим рівнем магнію можуть частіше прокидатися вночі, мати порушення режиму сну і загалом погану якість сну. Усунення дефіциту магнію може потенційно полегшити ці симптоми і сприяти кращому сну.

У який час найкраще вживати магній?

Фото: Freepik

Хоча важкий дефіцит магнію зустрічається рідко, багато людей не споживають достатньо продуктів, багатих на магній. Поширені симптоми дефіциту магнію включають м'язові спазми, втому, дратівливість і труднощі зі сном.

Збільшення споживання магнію за допомогою зміни раціону харчування часто є першим кроком в усуненні дефіциту. Продукти, багаті на магній, включають:

листові зелені овочі (наприклад, шпинат і капуста),

горіхи і насіння (наприклад, мигдаль, насіння гарбуза і насіння соняшнику), бобові (наприклад, квасоля і сочевиця),

цільні зерна (наприклад, коричневий рис і кіноа),

темний шоколад.

Включення цих продуктів у ваш щоденний раціон може допомогти природним чином підвищити рівень магнію і з часом поліпшити сон. Крім зміни раціону харчування, добавки магнію є ще одним варіантом усунення дефіциту.

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Добавки магнію випускаються в різних формах, як-от цитрат магнію, гліцинат магнію та оксид магнію. Кожна форма має різну швидкість засвоєння і може чинити різний вплив на організм. Деякі люди вважають, що вживання добавок магнію ввечері, приблизно за годину до сну, допомагає розслабитися і поліпшити якість сну.

Крім змін у раціоні та добавок, правильна гігієна сну може доповнити зусилля з усунення дефіциту магнію і сприяти спокійному сну. Встановлення постійного графіка сну, створення комфортного середовища для сну, а також прохолодної темної кімнати можуть сприяти кращій гігієні сну.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця