Гормон любви: 10 способов повысить уровень окситоцина естественным путем

Окситоцин или "гормон любви" может помочь в построении крепких социальных связей и здоровых отношений. Поэтому важно знать, как повысить уровень окситоцина естественным путем.

Related video

Окситоцин называют "гормоном любви" из-за его важной роли в укреплении социальных связей и эмоциональной близости. Когда мы обнимаемся, прикасаемся или связываемся социально, уровень окситоцина повышается, способствуя возникновению чувств доверия, сочувствия и связи. Во время родов и грудного вскармливания окситоцин укрепляет связь матери и ребенка, подчеркивая свою роль в создании глубоких, заботливых отношений. Это химическое вещество заставляет нас чувствовать себя ближе к нашим близким, усиливая нашу способность любить и быть любимыми. О том, как повысить уровень окситоцина, пишет Health Shots.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Окситоцин — это мощный нейропептид или небольшая протеиноподобная молекула, которая действует как гормон и как нейротрансмиттер в мозге, говорит психолог доктор Ритупарна Гош. Он вырабатывается в гипоталамусе и выделяется гипофизом. В ходе исследования, опубликованного в журнале Frontiers In Psychology, была обнаружена связь между окситоцином и повышением уровня благополучия, социального взаимодействия и антистрессовыми эффектами.

Фото: Freepik

Какова функция окситоцина?

Окситоцин выполняет несколько жизненно важных функций:

Он усиливает чувства доверия и эмпатии, которые имеют решающее значение для формирования и поддержания социальных отношений.

Облегчает роды и кормление грудью, укрепляя связь между матерью и ребенком.

Окситоцин помогает уменьшить стресс и беспокойство.

Он также высвобождается во время сексуальной активности, поэтому усиливает эмоциональную близость и связь между партнерами.

Низкий уровень окситоцина может влиять на эмоциональное и психологическое благополучие человека. Это может привести к чувству одиночества и депрессии, что затрудняет формирование и поддержание отношений, отмечает доктор Гош. Люди могут испытывать трудности с доверием и сочувствием, что приводит к социальной изоляции. Низкий уровень окситоцина также может усиливать беспокойство и стресс, что влияет на общее качество жизни. Но его можно повысить!

Физическое прикосновение

Объятия и держание за руки — все это относится к физическому прикосновению, которое является одним из прямых способов повышения уровня окситоцина. Когда мы обнимаемся, прижимаемся или держимся за руки, это создает ощущение тепла и защищенности. Эта физическая связь сигнализирует мозгу, что мы в безопасности и любимы, что, в свою очередь, повышает уровень окситоцина. Это может уменьшить стресс и беспокойство, заставляя нас чувствовать себя более связанными с теми, кто нам дорог. Эти небольшие акты привязанности также могут улучшить наше настроение и самочувствие.

Время с близкими

Значимое времяпрепровождение с друзьями и семьей может значительно повысить уровень окситоцина, говорит эксперт. Участие в глубоких беседах, в которых вы делитесь своими мыслями и чувствами, способствует эмоциональной близости. Участие в таких мероприятиях, как совместное приготовление пищи, игры, совместное прослушивание музыки или просто времяпрепровождение в компании друг друга, укрепляет связи и создает длительные воспоминания. Это чувство близости и принадлежности полезно для нашего эмоционального здоровья.

Терапия домашними животными

Фото: Getty Images

Проведение времени с домашними животными может оказать огромное влияние на уровень окситоцина. Безусловная любовь, которую дарят животные, такие как собаки и кошки, может уменьшить чувство одиночества и стресса. Поглаживание кошки, игра с собакой или даже наблюдение за плавающими рыбами может успокоить ваш разум и повысить уровень окситоцина. Эти взаимодействия напоминают нам о чистых, простых радостях жизни и обеспечивают комфорт и утешение во время стресса.

Добрые дела

Совершение добрых дел не только приносит пользу получателю, но и улучшает благополучие дающего. Когда вы помогаете другим, будь то волонтерство или простые действия, такие как помощь соседу, ваш мозг выделяет окситоцин. Это создает чувство радости и удовлетворения, укрепляя позитивные социальные связи и заставляя вас чувствовать себя более интегрированным в свое сообщество. Эмоциональный подъем от этих действий может быть длительным.

Осознанность и медитация

Фото: Freepik

Осознанность и медитация помогают вам оставаться присутствующими и связанными со своим внутренним "я". Сосредоточившись на своем дыхании и отпустив беспокойства, вы создаете спокойное состояние ума, которое может увеличить окситоцин. Такие практики, как осознанное дыхание и йога, могут снизить уровень гормонов стресса и способствовать ощущению спокойствия и благополучия, говорит эксперт. Этот внутренний покой может улучшить вашу способность общаться с другими на более глубоком уровне.

Смех

Смех — это мощный и естественный способ повысить уровень окситоцина. Когда вы искренне смеетесь с друзьями или родными, это укрепляет вашу связь и создает радостную атмосферу. Просмотр смешного фильма, обмен шутками или воспоминания о забавных моментах могут поднять настроение и усилить эмоциональные связи. Выброс окситоцина во время смеха заставляет вас чувствовать себя счастливее и расслабленнее.

Прослушивание музыки

Музыка обладает уникальной способностью затрагивать наши эмоции и повышать уровень окситоцина. Прослушивание любимых песен может вызвать позитивные воспоминания и чувства. Пение, особенно в хоре, способствует возникновению чувства единства и общей цели. Музыкальная терапия часто используется для улучшения эмоционального здоровья и благополучия, говорит доктор Гош.

Физические упражнения

Фото: Freepik

Участие в групповых мероприятиях, таких как занятия йогой, танцами или командными видами спорта, может не только поддерживать вас в форме, но и значительно повысить уровень окситоцина. Упражнения высвобождают эндорфины, которые вместе с окситоцином улучшают настроение и снижают уровень стресса.

Совместные приемы пищи

Приготовление пищи и совместное употребление пищи с другими людьми — это акт заботы, который может повысить уровень окситоцина. Процесс тщательного приготовления всех ингредиентов и последующего наслаждения ими вместе воспитывает чувство общности и любви. Речь идет не только о питании от еды, но и об эмоциональном питании от качественного времяпрепровождения с близкими.

Благодарность

Выражение благодарности и признательности может оказать сильное влияние на эмоциональное благополучие. Когда вы благодарите кого-то или показываете признательность за его усилия, это укрепляет вашу связь и заставляет обе стороны чувствовать себя ценными. Написание сердечной благодарственной записки, устное выражение своей благодарности или даже небольшие жесты признания могут повысить уровень окситоцина. Эта практика способствует созданию позитивной, поддерживающей среды и повышает общее счастье.

Окситоцин или гормон любви может помочь построить более крепкие связи с людьми. Он важен для вашего эмоционального благополучия, поэтому вы должны повышать уровень окситоцина, играя с вашим питомцем, проводя время с вашими близкими и выражая благодарность.

Напомним, 6 продуктов с высоким содержанием мелатонина.

Ранее Фокус писал о том, какие 5 симптомов указывают на высокий уровень кортизола.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту