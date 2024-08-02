Гормон кохання: 10 способів підвищити рівень окситоцину природним шляхом

Окситоцин або "гормон любові" може допомогти в побудові міцних соціальних зв'язків і здорових стосунків. Тому важливо знати, як підвищити рівень окситоцину природним шляхом.

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Окситоцин називають "гормоном любові" через його важливу роль у зміцненні соціальних зв'язків та емоційної близькості. Коли ми обіймаємося, торкаємося або зв'язуємося соціально, рівень окситоцину підвищується, сприяючи виникненню почуттів довіри, співчуття і зв'язку. Під час пологів і грудного вигодовування окситоцин зміцнює зв'язок матері та дитини, підкреслюючи свою роль у створенні глибоких, дбайливих стосунків. Ця хімічна речовина змушує нас почуватися ближче до наших близьких, посилюючи нашу здатність любити і бути коханими. Про те, як підвищити рівень окситоцину, пише Health Shots.

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Окситоцин — це потужний нейропептид або невелика протеїноподібна молекула, яка діє як гормон і як нейротрансмітер у мозку, каже психологиня докторка Рітупарна Гош. Він виробляється в гіпоталамусі і виділяється гіпофізом. Під час дослідження, опублікованого в журналі Frontiers In Psychology, було виявлено зв'язок між окситоцином і підвищенням рівня благополуччя, соціальної взаємодії та антистресовими ефектами.

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Яка функція окситоцину?

Окситоцин виконує кілька життєво важливих функцій:

Він посилює почуття довіри та емпатії, які мають вирішальне значення для формування та підтримки соціальних відносин.

Полегшує пологи і годування грудьми, зміцнюючи зв'язок між матір'ю та дитиною.

Окситоцин допомагає зменшити стрес і занепокоєння.

Він також вивільняється під час сексуальної активності, тому посилює емоційну близькість і зв'язок між партнерами.

Низький рівень окситоцину може впливати на емоційне та психологічне благополуччя людини. Це може призвести до почуття самотності та депресії, що ускладнює формування і підтримання стосунків, зазначає доктор Гош. Люди можуть відчувати труднощі з довірою і співчуттям, що призводить до соціальної ізоляції. Низький рівень окситоцину також може посилювати занепокоєння і стрес, що впливає на загальну якість життя. Але його можна підвищити!

Фізичний дотик

Обійми і тримання за руки — все це відноситься до фізичного дотику, який є одним із прямих способів підвищення рівня окситоцину. Коли ми обіймаємося, притискаємося або тримаємося за руки, це створює відчуття тепла і захищеності. Цей фізичний зв'язок сигналізує мозку, що ми в безпеці та кохані, що, своєю чергою, підвищує рівень окситоцину. Це може зменшити стрес і занепокоєння, змушуючи нас почуватися більш пов'язаними з тими, хто нам дорогий. Ці невеликі акти прихильності також можуть поліпшити наш настрій та самопочуття.

Час із близькими

Значуще проведення часу з друзями та сім'єю може значно підвищити рівень окситоцину, каже експерт. Участь у глибоких бесідах, у яких ви ділитеся своїми думками і почуттями, сприяє емоційній близькості. Участь у таких заходах, як спільне приготування їжі, ігри, спільне прослуховування музики або просто проведення часу в компанії один одного, зміцнює зв'язки та створює тривалі спогади. Це почуття близькості та приналежності корисне для нашого емоційного здоров'я.

Терапія домашніми тваринами

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Проведення часу з домашніми тваринами може мати величезний вплив на рівень окситоцину. Безумовна любов, яку дарують тварини, як-от собаки та кішки, може зменшити відчуття самотності та стресу. Погладжування кішки, гра з собакою або навіть спостереження за плаваючими рибами може заспокоїти ваш розум і підвищити рівень окситоцину. Ці взаємодії нагадують нам про чисті, прості радощі життя і забезпечують комфорт та розраду під час стресу.

Добрі справи

Здійснення добрих справ не тільки приносить користь одержувачу, а й покращує добробут того, хто дає. Коли ви допомагаєте іншим, чи то волонтерство, чи то прості дії, як-от допомога сусідові, ваш мозок виділяє окситоцин. Це створює відчуття радості і задоволення, зміцнюючи позитивні соціальні зв'язки і змушуючи вас почуватися інтегрованішим у свою спільноту. Емоційний підйом від цих дій може бути тривалим.

Усвідомленість і медитація

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Усвідомленість і медитація допомагають вам залишатися присутніми й пов'язаними зі своїм внутрішнім "я". Зосередившись на своєму диханні та відпустивши занепокоєння, ви створюєте спокійний стан розуму, який може збільшити окситоцин. Такі практики, як усвідомлене дихання та йога, можуть знизити рівень гормонів стресу і сприяти відчуттю спокою і благополуччя, каже експерт. Цей внутрішній спокій може поліпшити вашу здатність спілкуватися з іншими на глибшому рівні.

Сміх

Сміх — це потужний і природний спосіб підвищити рівень окситоцину. Коли ви щиро смієтеся з друзями або рідними, це зміцнює ваш зв'язок і створює радісну атмосферу. Перегляд смішного фільму, обмін жартами або спогади про кумедні моменти можуть підняти настрій і посилити емоційні зв'язки. Викид окситоцину під час сміху змушує вас почуватися щасливішими та розслабленішими.

Прослуховування музики

Музика має унікальну здатність зачіпати наші емоції та підвищувати рівень окситоцину. Прослуховування улюблених пісень може викликати позитивні спогади і почуття. Спів, особливо в хорі, сприяє виникненню почуття єдності та спільної мети. Музичну терапію часто використовують для поліпшення емоційного здоров'я і благополуччя, каже доктор Гош.

Фізичні вправи

Фото: Freepik

Участь у групових заходах, як-от заняття йогою, танцями або командними видами спорту, може не тільки підтримувати вас у формі, а й значно підвищити рівень окситоцину. Вправи вивільняють ендорфіни, які разом з окситоцином покращують настрій і знижують рівень стресу.

Спільні прийоми їжі

Приготування їжі та спільне вживання їжі з іншими людьми — це акт турботи, який може підвищити рівень окситоцину. Процес ретельного приготування всіх інгредієнтів і подальшої насолоди ними разом виховує почуття спільності та любові. Йдеться не тільки про харчування від їжі, а й про емоційне харчування від якісного проведення часу з близькими.

Подяка

Вираження подяки і вдячності може мати сильний вплив на емоційне благополуччя. Коли ви дякуєте комусь або показуєте вдячність за його зусилля, це зміцнює ваш зв'язок і змушує обидві сторони почуватися цінними. Написання сердечної подячної записки, усне висловлення своєї вдячності або навіть невеликі жести визнання можуть підвищити рівень окситоцину. Ця практика сприяє створенню позитивного, підтримуючого середовища і підвищує загальне щастя.

Окситоцин або гормон любові може допомогти побудувати міцніші зв'язки з людьми. Він важливий для вашого емоційного благополуччя, тому ви маєте підвищувати рівень окситоцину, граючись із вашим улюбленцем, проводячи час із вашими близькими і висловлюючи подяку.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця