Убрать "спасательный круг": 3 совета, которые помогут избавиться от жира на боках

"Спасательный круг" на животе может стать настоящей проблемой, от которой трудно избавиться, независимо от того, сколько вы занимаетесь спортом. Часто дело не только в тренировках, но и в том, что вы едите. Несколько простых изменений в рационе питания помогут избавиться от надоедливого жира внизу живота.

Related video

Похудение в большей мере зависит от качества питания и только потом от спорта. Именно поэтому, чтобы распрощаться с упрямыми боками, нужно пересмотреть свои пищевые привычки. Персональный тренер, специалист по коррекционным упражнениям Ноэль Маккензи рассказала о трех корректировках питания, на которых следует сосредоточиться, когда речь идет об устранении жира на животе. Об этом пишет She Finds.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Употребляйте больше белка

Фото: Freepik

Белок имеет более высокий термический эффект по сравнению с жирами и углеводами, что означает, что ваш организм сжигает больше калорий, переваривая белок. Это может помочь увеличить общий расход калорий и поддержать потерю жира.

Белок помогает вам чувствовать себя сытым дольше, снижая вероятность переедания и перекусов нездоровой пищей. Это может помочь контролировать общее потребление калорий, что имеет решающее значение для сжигания жира на животе. "Белок помогает вам чувствовать себя сытым дольше, чтобы избежать потребления слишком большого количества углеводов и калорий; он также оказывает положительное влияние на ваш метаболизм из-за термического эффекта белка (вы сжигаете около 30% калорий, потребляемых из белка во время пищеварения), и он помогает вам наращивать больше мышц для создания сильного и подтянутого корпуса", — говорит Маккензи.

Сократите потребление сахара

Фото: Freepik

Рафинированный сахар и обработанные продукты часто калорийны, но бедны питательными веществами. Высокое потребление рафинированного сахара может вызвать скачки и падения уровня сахара в крови, что приводит к усилению голода и тяги к еде.

"Сокращение потребления рафинированного сахара и обработанных продуктов помогает минимизировать вздутие живота и увеличить накопление жира. Когда вы потребляете слишком много углеводов, вашему организму приходится прибегать к хранению сахара в жировых клетках", — отмечает Маккензи.

Ешьте больше клетчатки

Фото: Freepik

Клетчатка впитывает воду и расширяется в желудке, помогая вам чувствовать себя сытым дольше. Она также замедляет всасывание сахара в кровь, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Стабильный уровень сахара может предотвратить скачки инсулина, уменьшая накопление жира в области живота.

К продуктам, богатым клетчаткой, относятся яблоки, ягоды, брокколи, морковь, брюссельская капуста, овес, киноа, семена чиа и льна.

"Богатая клетчаткой пища помогает вам дольше чувствовать сытость, избегая чрезмерного потребления обработанных продуктов и углеводов, а также помогает вам поддерживать дефицит калорий для похудения. Она также помогает пищеварению, что может уменьшить вздутие живота", — добавляет эксперт.

Напомним, 8 эффективных советов, которые помогут похудеть без диет.

Ранее Фокус писал о том, как питаться в дефиците, чтобы похудеть, не навредив здоровью.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту