Как дозреть авокадо: 5 лайфхаков, которые помогут сделать фрукт мягким

Авокадо является отличным дополнением к сбалансированному рациону, однако купить спелый фрукт не всегда просто. Попробуйте эти простые методы, чтобы дозреть авокадо в домашних условиях.

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На самом деле, авокадо — это фрукты. Авокадо содержат полезные жиры и обладают многочисленными полезными свойствами для здоровья, поэтому их используют в салатах, смузи и соусах. Спелые, они имеют кремовую текстуру с легким ореховым привкусом, но вы не всегда можете найти спелые авокадо на рынке или в супермаркете. Часто они могут быть ярко-зеленого цвета и очень твердыми, а если авокадо незрелый, его будет трудно нарезать или размять и добавить в салаты, сэндвичи или тосты. Поэтому, если вы купили незрелые авокадо, попробуйте эти советы, чтобы дозреть его дома. Об этом пишет Health Shots.

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Фото: Pixabay

Авокадо наполнено питательными веществами, такими как витамины E, K, C и B6, а также калием и магнием, говорит диетолог Таня Мехра.

Они богаты мононенасыщенными жирами, которые полезны для здоровья сердца.

Содержат пищевые волокна, которые, как известно, способствуют пищеварению.

Фрукт содержит антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление и окислительный стресс, вредный для здоровья.

Фрукт содержит зеаксантин и лютеин, которые являются фитохимическими веществами, обнаруженными в тканях глаза. Они обеспечивают защиту и помогают минимизировать повреждения глаз, в том числе от ультрафиолетовых лучей.

Спелые авокадо должны быть мягкими. Если они твердые, то это значит, что они еще зеленые. Вот несколько методов дозревания авокадо, которые вы можете использовать дома.

Держите их в тепле

Положите авокадо в миску и храните в теплом месте, советует эксперт. Это естественный метод созревания фруктов, но процесс достаточно медленный. Для полного созревания авокадо может потребоваться несколько дней или даже неделя.

Используйте бумажный пакет

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Авокадо вырабатывает газ этилен — растительный гормон, играющий ключевую роль в инициировании процесса созревания многих фруктов. Окружение авокадо воздухом, полным этиленового газа, может увеличить выработку этилена и ускорить процесс созревания, согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers In Plant Science в 2019 году. Таким образом, помещение авокадо в бумажный пакет может задержать этилен и помочь ему созреть быстрее.

Положите его в сырой рис

Положите авокадо с сырым рисом в контейнер. Убедитесь, что фрукт хорошо покрыт рисом. Это поможет создать ловушку для этиленового газа и фрукт созреет примерно за два-три дня.

Храните авокадо вместе с бананом

Банан — климактерический фрукт, согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Food Science в 2019 году. Это означает, что бананы могут продолжать созревать после отделения от растения. Этиленовый газ, который выделяет этот фрукт, также может ускорить созревание, говорит Мехра. Все, что вам нужно сделать, это хранить твердое авокадо вместе с бананами не менее двух дней.

Используйте хлопчатобумажную ткань

Для дозревания авокадо используйте чистую хлопчатобумажную ткань. Положите вымытую и высушенную ткань на ровную поверхность и выложите сверху авокадо. Расположите их на некотором расстоянии друг от друга, затем накройте авокадо другим куском чистой ткани. Этот процесс дозревания также займет несколько дней.

Можно ли греть авокадо в микроволновке

Фото: Freepik

Нагревание авокадо в микроволновке или духовке не делает их по-настоящему спелыми. Эти методы могут смягчить плод, но он не приобретет тот же вкус и текстуру, что естественно созревшее авокадо, говорит Мехра. Если вы хотите все же использовать микроволновку, проткните авокадо вилкой, заверните его в пластик, пригодный для микроволновки, и разогрейте на высокой температуре в течение 30 секунд, пока он не станет мягким. Это быстрое решение, но оно может изменить вкус и текстуру

Напомним, ученые рассказали в чем польза авокадо для здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту