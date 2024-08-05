Як дозріти авокадо: 5 лайфхаків, які допоможуть зробити фрукт м'яким

Авокадо є чудовим доповненням до збалансованого раціону, проте купити стиглий фрукт не завжди просто. Спробуйте ці прості методи, щоб дозріти авокадо в домашніх умовах.

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Насправді, авокадо — це фрукти. Авокадо містять корисні жири і володіють численними корисними властивостями для здоров'я, тому їх використовують у салатах, смузі та соусах. Стиглі, вони мають кремову текстуру з легким горіховим присмаком, але ви не завжди можете знайти стиглі авокадо на ринку або в супермаркеті. Часто вони можуть бути яскраво-зеленого кольору і дуже твердими, а якщо авокадо незрілий, його буде важко нарізати або розім'яти і додати в салати, сендвічі або тости. Тож, якщо ви купили незрілі авокадо, спробуйте ці лайфхаки, щоб дозріти його вдома. Про це пише Health Shots.

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Авокадо наповнене поживними речовинами, як-от вітаміни E, K, C і B6, а також калієм і магнієм, каже дієтологиня Таня Мехра.

Вони багаті на мононенасичені жири, які корисні для здоров'я серця.

Містять харчові волокна, які, як відомо, сприяють травленню.

Фрукт містить антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення та окислювальний стрес, шкідливий для здоров'я.

Фрукт містить зеаксантин і лютеїн, які є фітохімічними речовинами, виявленими в тканинах ока. Вони забезпечують захист і допомагають мінімізувати пошкодження очей, зокрема від ультрафіолетових променів.

Стиглі авокадо мають бути м'якими. Якщо вони тверді, то це означає, що вони ще зелені. Ось кілька методів дозрівання авокадо, які ви можете використовувати вдома.

Тримайте їх у теплі

Покладіть авокадо в миску і зберігайте в теплому місці, радить експертка. Це природний метод дозрівання фруктів, але процес досить повільний. Для повного дозрівання авокадо може знадобитися кілька днів або навіть тиждень.

Використовуйте паперовий пакет

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Авокадо виробляє газ етилен — рослинний гормон, який відіграє ключову роль в ініціюванні процесу дозрівання багатьох фруктів. Оточення авокадо повітрям, сповненим етиленового газу, може збільшити вироблення етилену і прискорити процес дозрівання, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Frontiers In Plant Science у 2019 році. Таким чином, поміщення авокадо в паперовий пакет може затримати етилен і допомогти йому дозріти швидше.

Покладіть його в сирий рис

Покладіть авокадо із сирим рисом у контейнер. Переконайтеся, що фрукт добре покритий рисом. Це допоможе створити пастку для етиленового газу і фрукт дозріє приблизно за два-три дні.

Зберігайте авокадо разом із бананом

Банан — клімактеричний фрукт, згідно з дослідженням, опублікованим у International Journal of Food Science 2019 року. Це означає, що банани можуть продовжувати дозрівати після відділення від рослини. Етиленовий газ, який виділяє цей фрукт, також може прискорити дозрівання, каже Мехра. Усе, що вам потрібно зробити, це зберігати тверде авокадо разом із бананами не менше двох днів.

Використовуйте бавовняну тканину

Для дозрівання авокадо використовуйте чисту бавовняну тканину. Покладіть вимиту і висушену тканину на рівну поверхню і викладіть зверху авокадо. Розташуйте їх на деякій відстані один від одного, потім накрийте авокадо іншим шматком чистої тканини. Цей процес дозрівання також займе кілька днів.

Чи можна гріти авокадо в мікрохвильовці

Фото: Freepik

Нагрівання авокадо в мікрохвильовці або духовці не робить їх по-справжньому стиглими. Ці методи можуть пом'якшити плід, але він не набуде того ж смаку і текстури, що природно дозріле авокадо, каже Мехра. Якщо ви хочете все ж використовувати мікрохвильовку, проткніть авокадо виделкою, загорніть його в пластик, придатний для мікрохвильовки, і розігрійте на високій температурі протягом 30 секунд, поки він не стане м'яким. Це швидке рішення, але воно може змінити смак і текстуру

Нагадаємо, вчені розповіли в чому користь авокадо для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, як можна використовувати кісточку авокадо.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця