Похудеть к осени: 6 лучших белковых продуктов для плоского живота

Если вы так и не похудели к лету, не стоит откладывать это на следующий сезон. Сегодня — идеальное время, чтобы начать работу над фигурой своей мечты. Добавьте в свое питание белковые продукты, которые помогут худеть более эффективно.

Related video

Ключевым компонентом в процессе снижения веса является включение продуктов с высоким содержанием белка в каждый прием пищи. Белок не только помогает наращивать и восстанавливать мышцы, но и сохраняет чувство сытости и удовлетворения, способствуя снижению веса. Чтобы помочь вам в этом путешествии, диетологи поделились своими рекомендациями по выбору высокобелковых продуктов, которые одновременно вкусны и полезны для снижения веса. Об этом пишет She Finds.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Греческий йогурт

Фото: Freepik

Один из источников белка, который диетолог Лейни Юнкин рекомендует для похудения, — это греческий йогурт. "Греческий йогурт — это вкусная, не требующая приготовления пища с высоким содержанием белка, особенно на завтрак", — объясняет она. "Люди склонны считать, что яйца богаты белком, но в одном яйце содержится всего шесть граммов белка, по сравнению с 3/4 стакана йогурта, в котором 15 граммов белка на порцию". Вы также можете добавить в йогурт фрукты, ягоды или орехи, чтобы сделать эту еду еще более полезной и способствующей похудению.

Эдамаме

Употребление эдамаме — еще один фантастический способ добавить больше белка и клетчатки в свой рацион. Эти зеленые соевые бобы не только богаты белком, но и клетчаткой. Не говоря уже о том, что они очень вкусные.

"Эдамаме — это высокобелковый растительный вариант, который можно употреблять в свежем или жареном виде. Вы можете есть его просто так, как закуску, или добавлять в жаркое", — отмечает Юнкин. "В одной чашке приготовленных эдамаме содержится 17 граммов белка, а также целых 8 граммов клетчатки на прием пищи. Белок и клетчатка вместе помогают подавлять гормоны голода, поддерживать чувство сытости и способствуют снижению веса".

Постное мясо

Фото: Freepik

Постные белки особенно хороши для тех, кто хочет сбросить висцеральный жир, потому что они содержат мало жира. Включение в рацион постного мяса, такого как лосось и курица, может значительно сократить количество потребляемых калорий из насыщенных жиров.

"Курица и лосось — отличные варианты с высоким содержанием белка для ужина. Одна порция курицы весом 3 унции содержит 25 граммов белка с очень небольшим количеством жира и без углеводов", — говорит Юнкин. "В порции лосося весом около 100 г содержится 23 грамма белка, а также полезные для сердца омега-3 жиры, которые помогают уменьшить воспаление".

Творог

Творог — крайне недооцененный источник белка. Это, вероятно, не первое, что приходит вам в голову, когда вы думаете о лучших вариантах белка, но он может серьезно изменить правила игры, особенно когда дело касается завтрака. Диетолог Триста Бест говорит, что "порция творога в полчашки может обеспечить около 13 граммов белка", оставаясь при этом "относительно низкокалорийной" — всего 80 калорий на порцию. "[Творог] — хороший вариант для людей, которые следят за потреблением калорий", — отмечает она.

Плюс ко всему, творог может добавить большое количество питательных веществ в ваш рацион. "Творог — хороший источник нескольких важных питательных веществ, включая кальций, фосфор, селен и витамин B12", — говорит Бест. "Эти питательные вещества играют важную роль в здоровье костей, иммунной функции и общем состоянии здоровья".

Яйца

Фото: Pexels

Когда дело доходит до высокобелкового, способствующего снижению веса завтрака, лучшего продукта, чем яйца, не найти. Вы можете есть их с тостами, взбивать омлеты с овощами или готовить их любым другим способом, который душа пожелает.

"Белок, содержащийся в яйцах, может усилить термический эффект пищи и ускорить обмен веществ", — говорит диетолог Жанетт Кимсзал, отмечая, что одно яйцо содержит целых 6 граммов белка.

Доктор Мэтт Чалмерс называет яйца "лучшим завтраком с высоким содержанием белка для сжигания жира", так что вам определенно не следует недооценивать их силу. "Независимо от того, является ли вашей целью наращивание мышечной массы или просто сжигание жира, яйца должны быть важной частью вашего рациона", — говорит он.

Тофу

Тофу не только универсален и вкусен, но и может творить чудеса для вашего тела. Это отличный выбор для тех, кто хочет сократить потребление мяса и перейти на путь вегетарианства. Он особенно эффективен для наращивания мышечной массы и снижения веса благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию насыщенных жиров.

"Тофу содержит незаменимые аминокислоты для набора мышечной массы, а также мало насыщенных жиров, помогающих уменьшить жир на животе", — отмечает диетолог Кэтрин Джервасио. "В 100-граммовой порции содержится около 10 граммов белка. В нем всего около 83 калорий. Тофу можно приготовить разными способами. Его можно обжарить с листовой зеленью, приготовить в виде тофу-болтуньи (вместо яйца) для веганского завтрака или добавить в салаты".

Напомним, ученые установили, что медленное жевание помогает похудеть.

Ранее Фокус писал о том, какие 3 совета помогут избавиться от жира на боках и животе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту