Рожала в Киеве и выступает в РФ: куда исчезла звезда "Голоса" Меги Гогитидзе

Грузинская певица была в команде Ани Лорак 12 лет назад. В шаге от финала она покинула проект, так как была беременна.

В 2014 году на шоу "Голос страны" одной из участниц была грузинка Меги Гогитидзе. Девушка попала в команду Ани Лорак и даже рожала в Украине. Фокус узнал, что стало с певицей спустя 12 лет после вокального конкурса.

Голос страны

На слепых прослушиваниях Меги Гогитидзе исполнила песню "Summertime". Тогда она заявила, что очень любит Украину. Несмотря на то, что в Грузии в тот момент также шёл проект "Голос", Гогитидзе захотела попробовать свои силы здесь.

В состав жюри на тот момент входили Ани Лорак, которая продолжает жить и работать в России, россиянин Сергей Лазарев, Святослав Вакарчук и грузинская певица Тамара Гвердцетели.

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Гогитидзе попала в команду Ани Лорак и покинула проект за шаг до финала, поскольку тогда была на девятом месяце беременности.

Меги Гогитидзе на шоу "Голос страны" в 2014 году

"Хочу сказать огромное "спасибо" украинскому народу, который услышал и почувствовал меня. Считаю, что это самое важное! Я невероятно люблю каждого зрителя и очень-очень счастлива!" — говорила грузинская артистка в 2014 году.

Родила дочь в Киеве

Впоследствии Меги Гогитидзе родила дочь Сидонию. В то время они с мужем Датуной жили в Киеве.

"Дочь — самое главное и самое большое счастье в моей жизни. Мне так приятно быть мамой, что я даже не задумываюсь, устала я или нет", — говорила грузинка.

Интересно, что в профиле артистки на Spotify упоминается роль украинского шоу "Голос" в её карьере.

"Меги удивительно умеет смешивать разные жанры: фолк, рок, джаз, дрим-поп. Раньше её можно было услышать в Грузии по радио, но пытаться найти её в Shazam было бесполезно — её знала вся Грузия, а Shazam — нет. Все изменилось в 2014 году, когда талантливая артистка прошла кастинг в украинскую версию шоу "Голос" и дошла до полуфинала, покорив как жюри, так и огромную аудиторию проекта. Даже не зная грузинского языка, зрители тепло принимали песни Гогитидзе, потому что она исполняет их не столько голосом, сколько душой", — говорится в описании.

Песни Гогитидзе на YouTube набрали миллионы просмотров. В Spotify на неё подписаны более 30 тысяч слушателей. В Instagram у певицы 340 тысяч подписчиков.

Одна из самых популярных песен Меги Гогитидзе

Где сейчас Меги Гогитидзе

Судя по социальным сетям и концертной афише грузинской артистки, она активно выступает в России. Среди городов, где она побывала, — Москва, Тула, Санкт-Петербург, Сочи и др. Номер менеджера Меги начинается с +7 — то есть российский.

В настоящее время большинство постов в соцсетях грузинка, которая признавалась в любви к Украине, подписывает на русском языке и активно выступает в РФ.

В марте 2022 года она отменила концерты в Туле и Москве, некоторое время исполняла песни на грузинском языке. Уже в июне того же года певица начала выступать в РФ, а впоследствии и записывать песни на русском языке.

Пост Меги Гогитидзе Фото: скріншот

Позиция по поводу войны

Меги Гогитидзе умалчивает о своей позиции по поводу войны в Украине.

"В целом я не люблю говорить об этих ситуациях", — ответила однажды певица на вопрос, почему она продолжает выступать в России.

По словам грузинки, ей не интересна критика, а она сосредоточена на своей семье.

"Я хочу, чтобы всё плохое осталось позади", — отметила Гогитидзе, добавив, что "Бог дал ей талант", поэтому она делится им с другими, а "мнения всегда будут разными".

Меги Гогитидзе

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