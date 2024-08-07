Народжувала в Києві, а зараз виступає в РФ: куди зникла учасниця "Голосу" Мегі Гогітідзе

Грузинська співачка була в команді Ані Лорак 10 років тому. За крок до фіналу вона покинула проєкт, адже була вагітна.

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У 2014 році на шоу "Голос країни" однією з учасниць була грузинка Мегі Гогітідзе. Дівчина потрапила в команду Ані Лорак та навіть народжувала в Україні. Фокус дізнався, що сталося зі співачкою через 10 років після вокального конкурсу.

Голос країни

На сліпих прослуховуваннях Мегі Гогітідзе виконала пісню Summertime. Тоді вона заявила, що дуже любить Україну. Попри те, що в Грузії також на той момент був "Голос", Гогітідзе захотіла спробувати себе в іншій країні.

У журі на той момент були Ані Лорак, яка продовжує жити та працювати в Росії, росіянин Сергій Лазарєв, Святослав Вакарчук та грузинська співачка Тамара Гвердцителі.

Гогітідзе потрапила в команду до Ані Лорак та покинула проєкт за крок до фіналу, адже тоді була на девʼятому місяці вагітності.

Мегі Гогітідзе на "Голосі країни" у 2014 році

"Хочу сказати величезне "дякую" українському народу, який почув і відчув мене. Вважаю, що це найважливіше! Я неймовірно люблю кожного глядача і дуже-дуже щаслива!" — говорила грузинська артистка у 2014 році.

Згодом Мегі Гогітідзе народила доньку Сидонію. Тоді вони з чоловіком Датуною мешкали в Києві.

"Донька — найголовніше і найбільше щастя в моєму житті. Мені так приємно бути мамою, що я навіть не замислююся, втомилася я чи ні", — говорила грузинка.

Цікаво, що в профілі артистки в Spotify згадується роль українського "Голосу" в її карʼєрі.

"Мегі дивовижно може змішувати різні жанри: фолк, рок, джаз, дрім-поп. Раніше її можна було почути в Грузії по радіо, намагатися "шазамити" було марно — її знала вся Грузія, а Shazam — ні. Все змінилося у 2014 році, коли талановита артистка пройшла кастинг в українську версію шоу "Голос" і дісталася півфіналу, вона підкорила і журі, і величезну аудиторію проєкту. Навіть не знаючи грузинської мови, глядачі тепло приймали пісні Гогітідзе, бо вона виконує їх не так голосом, як душею", — йдеться в описі.

Опис профілю Мегі Гогітідзе в Spotify

Пісні Гогітідзе в YouTube мають мільйонні перегляди. У Spotify на неї підписані понад 40 тисяч слухачів. В Instagram співачка має 206 тисяч фоловерів.

Одна з найпопулярніших пісень Мегі Гогітідзе

Де наразі Мегі Гогітідзе?

Судячи із соцмереж та концертної афіші грузинської артистки, вона активно виступає в Росії. Серед міст, де та була — Москва, Тула, Санкт-Петербург тощо. Номер менеджера Мегі Гогітідзе починається на +7 — тобто російський.

А судячи з локації профілю в Instagram, вона живе або більшість часу проводить у РФ.

Профіль Мегі Гогітідзе в Instagram Фото: Скріншот

Цікаво, що 7 серпня 2024 року пісні Мегі в Spotify стали недоступними користувачам в Україні, хоча за день до цього все було на місці.

Пісні Мегі Гогітідзе в Spotify стали недоступними

Наразі більшість дописів у соцмережах грузинка, яка зізнавалася в любові до України, підписує російською та активно виступає в РФ.

У березні 2022 року вона скасувала концерти в Тулі та Москві, певний час викладала пісні грузинською.

Уже в червні того ж року вона почала виступати в Росії, а згодом і записувати пісні російською.

Мегі Гогітідзе Фото: Скріншот

Позицію щодо війни в Україні Мегі Гогітідзе замовчує.

"В цілому я не люблю про ці ситуації говорити", — відповіла співачка на запитання, чому вона продовжує виступати в Росії.

За словами грузинки, їй не цікава критика, а вона зосереджується на своїй родині.

"Я хочу, щоб все погане залишилося позаду", — зазначила Гогітідзе, додавши, що "Бог дав їй талант", тому вона розповсюджує його, а "думки завжди будуть різними".

Мегі Гогітідзе

Нагадаємо, де наразі фіналістка "Голосу країни" Марія Рак.

Також Фокус писав про смерть учасника "Голосу країни" Володимира Каверіна.