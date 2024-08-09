"Люби и лечиться": Надя Дорофеева оказалась в больнице (фото)

После насыщенных рабочих будней артистке пришлось обращаться за помощью к медикам. Это не первый раз, когда Дорофеева откровенно рассказывает о своих проблемах со здоровьем.

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Украинская певица Надя Дорофеева показалась на больничной койке. Снимком артистка поделилась в Instagram.

Звезда сообщила, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Как рассказала Надя, после насыщенных рабочих будней ей пришлось обращаться за помощью к специалистам одного из киевских ортопедических центров.

"Любишь много танцевать, люби и лечиться", — написала жена Миши Кацурина.

Надя Дорофеева Фото: скріншот

Это не первый раз, когда знаменитость откровенно рассказывает о своих проблемах со здоровьем поклонникам, призывая их не пренебрегать этим.

В частности, Дорофеева страдает от мигрени.

"Первый раз она (мигрень — ред.) произошла со мной в мои 19, причем с "аурой" (те, кто в теме, поймут). Я обследовалась, нашла причины. На вопрос, как избавиться от таких приступов, мне ответили — она сама пройдет... после 60-ти. Желаю всем смотреть на мир с таким позитивом, как и врач, в мои 19", — признавалась артистка.

Также у Нади Дорофеевой повышен уровень ТТГ (тиреотропий гормон) — основной гормон, регулирующий активность щитовидной железы и уровень тиреоидных гормонов, которые она вырабатывает.

Напомним, Надя Дорофеева стала жертвой мошенников.

Также Фокус писал о новой песне Нади Дорофеевой.