"Проверяйте информацию": Надя Дорофеева стала жертвой мошенников

Звезда сцены попросила фолловеров быть осмотрительными и не доверять всему, что они видят в сети. В частности, рекламным месседжам.

Украинская певица Надя Дорофеева стала жертвой мошенников. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Оказалось, что в последнее время снимки знаменитости неизвестные лица стали использовать в собственных целях. В частности, пользуясь доверием фанов Нади Дорофеевой, начали рекламировать различные продукты. Артистка подчеркнула, что точно не причастна к таким креативам. Дорофеева попросила фолловеров быть осмотрительными и не доверять всему, что они видят в сети.

"В последние дни появилась куча рекламы с незаконным использованием моего лица. Любые рекламные проявления на других ресурсах/инстаграм-страницах, особенно связанные с игровой тематикой, никоим образом меня не касаются! Пожалуйста, проверяйте информацию, чтобы не стать жертвами мошенников", — написала жена Михаила Кацурина.

Больших деталей артистка не раскрыла.

Надя Дорофеева стала жертвой мошенников Фото: скріншот

Ранее украинская певица призналась, что плохо себя чувствует.

"Радуюсь вашим видео очень, а вот то, что я заболела, это..." — написала Дорофеева и добавила смайлик, что плачет.

Напомним, Надя Дорофеева рассказала, как переживала хейт из-за личной жизни.

Также Фокус писал о том, как Владимир Дантес стал жертвой мошенников.