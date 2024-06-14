"Перевіряйте інформацію": Надя Дорофєєва стала жертвою шахраїв

Зірка сцени попросила фоловерів бути обачними й не довіряти всьому, що вони бачать у мережі. Зокрема, рекламним меседжам.

Українська співачка Надя Дорофєєва стала жертвою шахраїв. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

Виявилося, що останнім часом знімки знаменитості невідомі особи стали використовувати у власних цілях. Зокрема, користуючись довірою фанів Наді Дорофєєвої, почали рекламувати різні продукти. Артистка наголосила, що точно не причетна до таких креативів. Дорофєєва попросила фоловерів бути обачними й не довіряти всьому, що вони бачать у мережі.

"Останніми днями з'явилася купа реклами з незаконним використанням мого обличчя. Будь-які рекламні прояви на інших ресурсах/інстаграм-сторінках, особливо пов'язані з ігровою тематикою, жодним чином мене не стосуються! Будь ласка, перевіряйте інформацію, щоб не стати жертвами шахраїв", — написала дружина Михайла Кацуріна.

Більших деталей артистка не розкрила.

Надя Дорофєєва стала жертвою шахраїв Фото: Скріншот

Раніше українська співачка зізналася, шо погано себе почуває.

"Радію вашим відео дуже, а от те, що я захворіла, це…" — написала Дорофєєва та додала смайлик, що плаче.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва розповіла, як переживала хейт через особисте життя.

Також Фокус писав про те, як Володимир Дантес став жертвою шахраїв.