Надя Дорофєєва поскаржилася на стан здоровʼя (фото)

Артистка показала себе без макіяжу та фільтрів. Яка саме недуга мучить Дорофєєву — незрозуміло.

Українська співачка Надя Дорофєєва поскаржилася на проблеми зі здоровʼям. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

Дружина Міші Кацуріна показала себе без макіяжу та фільтрів та зізналася, що наразі хворіє.

Співачка поділилася, що дуже радіє, що користувачі TikTok активно знімають ролики під її хіти. Втім, вона себе погано почуває.

"Радію вашим відео дуже, а от те, що я захворіла, це…" — написала зірка сцени та додала смайлик, що плаче.

Надя Дорофєєва Фото: Скріншот

Надя Дорофєєва не розкрила, яка саме хвороба мучить її, та не розповіла про симптоми.

Раніше співачка зізнавалася, що страждала від хейту в мережі через особисте життя.

"Коли ти стикаєшся з цим — а в моєму випадку величезний хейт був через особисте, — у тебе всередині ніби з'являється величезна чорна діра, яка не дає тобі нормально існувати. Я б порівняла страждання від хейту з важкою психічною хворобою. Думаю, що зовсім скоро психологи та науковці скажуть нам, що така хвороба справді є, і дадуть їй офіційну назву", — розповідала артистка, яка одружилася з ресторатором Михайлом Кацуріним влітку 2023 року.

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Нагадаємо, Михайло Кацурін показав фото з Надею Дорофєєвою та своїми дітьми.

Також Фокус писав про 34-й день народження Наді Дорофєєвої.