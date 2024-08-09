"Люби й лікуватися": Надя Дорофєєва опинилася в лікарні (фото)

Після насичених робочих буднів артистці довелося звертатися за допомогою до медиків. Це не вперше, коли Дорофєєва відверто розповідає про свої проблеми зі здоровʼям.

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Українська співачка Надя Дорофєєва показалася на лікарняному ліжку. Знімком артистка поділилася в Instagram.

Знаменитість повідомила, що в неї виникли проблеми зі здоров'ям. Як зазначила Надя, після насичених робочих буднів їй довелося звертатися за допомогою до фахівців одного з київських ортопедичних центрів.

"Любиш багато танцювати, люби й лікуватися", — написала дружина Міші Кацуріна.

Надя Дорофєєва Фото: Скріншот

Це не вперше, коли знаменитість відверто розповідає про свої проблеми зі здоровʼям прихильникам, закликаючи їх не нехтувати цим.

Зокрема, Дорофєєва страждає від мігрені.

"Перший раз вона (мігрень — ред.) сталася зі мною у мої 19, причому з "аурою" (ті, хто в тємі, зрозуміють). Я обстежилась, знайшла причини. На питання, як позбутися таких приступів, мені відповіли — вона сама пройде… після 60-ти. Бажаю всім дивитись на світ з таким позитивом, як та лікарка, у мої 19", — зізнавалася артистка.

Також у Наді Дорофєєвої підвищений рівень ТТГ (тиреотропий гормон) — основний гормон, що регулює активність щитовидної залози і рівень тиреоїдних гормонів, які вона виробляє.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва стала жертвою шахраїв.

Також Фокус писав про нову пісню Наді Дорофєєвої.