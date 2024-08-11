11 августа 2024 года: преподобных Феодора и Василия Печерских — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и гулять наедине.

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Что случилось 11 августа?

Сегодня православная церковь почитает память преподобных Феодора и Василия Печерских. Они были киевскими монахами, жили в XI веке и отдали свою жизнь за веру в Христа (их убил Мстислав Святополкович). Феодор и Василий дружили на протяжении всей жизни и поддерживали друг друга в борьбе с мирскими соблазнами.

Мученикам Феодору и Василию принято молиться о помощи в делах и здоровье.

Что нельзя делать 11 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

гулять наедине;

лениться.

Народные приметы и поверья:

утренний дождь означает, что такая погода продлится еще несколько дней;

утренний туман к улучшению погоды;

безветренная погода – скоро потеплеет;

солнечный день — в сентябре будет мало осадков.

День ангела празднуют:

Александр, Василий, Максим, Марк, Федор, Мария, Сусанна.

Родились 11 августа:

1950 год — Стив Возняк, американский программист, один из основателей фирмы Apple;

1983 год — Крис Хемсворт, австралийский киноактер, наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel.

Также в этот день:

1866 год — в США открыли первую в мире площадку для катания на роликовых коньках;

1877 год — американский астроном Асаф Голл открыли спутник планеты Марс под названием Деймос;

1906 год — в Великобритании Юджин Ласт получил патент на звуковое кино;

1926 год — компания "Kodak" объявил о начале работы по созданию цветной кинопленки;

2016 год — Совет Безопасности ООН провела закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтвердила позицию по территориальной целостности Украины.

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