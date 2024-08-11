11 серпня 2024 року: преподобних Феодора і Василя Печерських — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і гуляти наодинці.
Що сталося 11 серпня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобних Феодора і Василя Печерських. Вони були київськими ченцями, жили в XI столітті і віддали своє життя за віру в Христа (їх убив Мстислав Святополкович). Феодор і Василь дружили протягом усього життя і підтримували один одного в боротьбі з мирськими спокусами.
Мученикам Феодору і Василю заведено молитися про допомогу в справах і здоров'я.
Що не можна робити 11 серпня:
- їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);
- гуляти наодинці;
- лінуватися.
Народні прикмети та повір'я:
- ранковий дощ означає, що така погода триватиме ще кілька днів;
- ранковий туман — до поліпшення погоди;
- безвітряна погода — скоро потеплішає;
- сонячний день — у вересні буде мало опадів.
День ангела святкують:
Олександр, Василь, Максим, Марк, Федір, Марія, Сусанна.
Народилися 11 серпня:
1950 рік — Стів Возняк, американський програміст, один із засновників фірми Apple;
1983 рік — Кріс Гемсворт, австралійський кіноактор, найбільш відомий за роллю Тора в кінематографічному всесвіті Marvel.
Також цього дня:
1866 рік — у США відкрили перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах;
1877 рік — американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос;
1906 рік — у Великій Британії Юджин Ласт отримав патент на звукове кіно;
1926 рік — компанія "Kodak" оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;
2016 рік — Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України.
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