11 серпня 2024 року: преподобних Феодора і Василя Печерських — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і гуляти наодинці.

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Що сталося 11 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобних Феодора і Василя Печерських. Вони були київськими ченцями, жили в XI столітті і віддали своє життя за віру в Христа (їх убив Мстислав Святополкович). Феодор і Василь дружили протягом усього життя і підтримували один одного в боротьбі з мирськими спокусами.

Мученикам Феодору і Василю заведено молитися про допомогу в справах і здоров'я.

Що не можна робити 11 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

гуляти наодинці;

лінуватися.

Народні прикмети та повір'я:

ранковий дощ означає, що така погода триватиме ще кілька днів;

ранковий туман — до поліпшення погоди;

безвітряна погода — скоро потеплішає;

сонячний день — у вересні буде мало опадів.

День ангела святкують:

Олександр, Василь, Максим, Марк, Федір, Марія, Сусанна.

Народилися 11 серпня:

1950 рік — Стів Возняк, американський програміст, один із засновників фірми Apple;

1983 рік — Кріс Гемсворт, австралійський кіноактор, найбільш відомий за роллю Тора в кінематографічному всесвіті Marvel.

Також цього дня:

1866 рік — у США відкрили перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах;

1877 рік — американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос;

1906 рік — у Великій Британії Юджин Ласт отримав патент на звукове кіно;

1926 рік — компанія "Kodak" оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;

2016 рік — Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України.

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