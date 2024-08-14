Их стоит бояться: 9 самых агрессивных пород кошек (фото)

Несмотря на то, что обычно кошек считают очень милыми и нежными животными, некоторые из них, как правило, имеют немного более дерзкую сторону. Именно поэтому одни владельцы считают эту черту характера смелым проявлением, но многие считают, что это слишком.

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Кошачья агрессия является одной из самых распространенных проблем домашних кошек, и многие люди не знают, как с ней бороться. Известно, что есть определенные породы кошек, которые кусаются и для такого поведения есть много причин. Примерами могут быть вспыльчивый характер, чрезмерное возбуждение, страх, желание дополнительного внимания или чувствительность к человеческим прикосновениям. Американское издание holistapet обнародовало список из 10 самых агрессивных пород домашних кошек с которыми стоит быть осторожными.

Сиамские коты

Сиамские коты

Известно, что сиамские кошки являются самой агрессивной из всех пород кошек, вероятно, из-за склонности породы очень ревниво относиться к другим домашним животным. Сиамские коты очень привязываются к любимому человеку, поэтому делиться не хотят. Если они увидят, что вы гладите другую кошку или гуляете с человеком, ваша сиамка может наброситься, пытаясь привлечь к себе внимание.

Сфинкс Фото: catbreedslist.com

Сфинкс

Эта порода очень требовательна, и это не только из-за дополнительного ухода за кожей из-за отсутствия меха. Это означает, что сфинкс всегда хочет быть в центре внимания.

Если они не получают желаемого внимания, животные будут действовать, чтобы получить то, что они хотят. Несмотря на то, что такое поведение не является проявлением агрессивного поведения, однако многих людей этот фактор может раздражать.

Бенгалия

Бенгалия

Бенгальские кошки довольно большая порода кошек, поэтому они чувствуют себя так, будто они все еще принадлежат к дикой природе. Бенгальские кошки F1, F2 и F3 не считаются одомашненными из-за большого количества азиатского леопардового кота в их крови. Но даже F4 и F5 Bengals имеют несколько агрессивные проявления характера.

Поведенческие проблемы, такие как игровая агрессия, довольно распространены, если действия не соответствуют их потребностям. Бенгалия, как известно, нуждается в уходе, поэтому вам придется уделять этой кошке много времени, чтобы избежать агрессивного поведения.

Шотландская вислоухая Фото: catbreedslist.com

Шотландская вислоухая

Наверное, странно видеть шотландских вислоухих здесь. У них пухлые лица, пухлые щеки и большие, как у совы, глаза. Но порода шотландских вислоухих кошек — это больше, чем просто животное с лицом плюшевого мишки.

Эта порода достаточно чувствительна к изменениям и может стать агрессивной, когда домой приводят новых питомцев. Эта кошка также не очень дружелюбна к младенцам и детям. Шотландская вислоухая не любит делиться вниманием, а также любит грубые ласки.

Пикси Боб Фото: Pinterest

Пикси Боб

Игривые и активные, Пикси бобы часто общаются со своей семьей. Более того, Пикси Боб очень подозрительно относятся к незнакомцам. Наверняка вы услышите, как Пикси Боб рычит на незнакомцев, когда они посещают ваш дом. Несмотря на то, что этот кот не очень агрессивный, он своим уникальным вокалом сообщит вам, что он чувствует.

Египетская мау Фото: home-animal

Египетская мау

Этот элегантный и впечатляющий кот, который имеет очень крепкую связь со своей семьей. Хотя они выглядят нежными с близкими и даже застенчивыми с незнакомцами, египетские мау могут стать немного злыми, если вы попытаетесь забрать их еду или игрушки. Это потому, что египетские мау защищают свои вещи.

Сингапурская кошка Фото: kotomaniya

Сингапурская кошка

Сингапурская порода — самая маленькая порода кошек в мире. Эти милые и застенчивые котята могут стать агрессивными, если чувствуют угрозу. Эта порода настороженно относится к незнакомцам и может легко напугаться. Важно социализировать своего котенка Сингапура, чтобы он не прятался или не царапался, защищаясь.

Бомбей Фото: vetinfo

Бомбей

Бомбейская порода кошек выглядит загадочной, как ягуар, но эта порода намного ласковее. И в отличие от диких кошек, Бомбей немного чувствителен. Их часто пугают громкие звуки и внезапные звуки вообще. Бомбей может испугаться от страха, когда услышит шум, который их напугает.

Фото: koshkiny

Турецкий ван

Недавнее исследование более 40 пород показало, что турецкие ван чаще всего проявляют агрессию к людям и другим кошкам. Турецкий ван — это кошка, которая предпочитает быть единственной кошкой в семье. Они также не любят незнакомцев.

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