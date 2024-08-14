Їх варто боятися: 9 найбільш агресивних порід кішок (фото)

Попри те, що зазвичай котів вважають дуже милими та ніжними тваринами, деякі з них, як правило, мають трохи більш зухвалий бік. Саме тому одні власники вважають цю рису характеру сміливим проявом, але багато хто вважає, що це занадто.

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Котяча агресія є однією з найпоширеніших проблем домашніх котів, і багато людей не знають, як з нею боротися. Відомо, що є певні породи кішок, які кусаються і для такої поведінки є багато причин. Прикладами можуть бути запальний характер, надмірне збудження, страх, бажання додаткової уваги або чутливість до людських дотиків. Американське видання holistapet оприлюднило список із 10 найагресивніших порід домашніх котів, з якими варто бути обережними.

Сіамські коти

Сіамські коти

Відомо, що сіамські коти є найагресивнішою з усіх порід котів, ймовірно, через схильність породи дуже ревниво ставитися до інших домашніх тварин. Сіамські коти дуже прив’язуються до улюбленої людини, тому ділитися не хочуть. Якщо вони побачать, що ви гладите іншу кішку або гуляєте з людиною, ваша сіамка може накинутися, намагаючись привернути до себе увагу.

Сфінкс Фото: catbreedslist.com

Сфінкс

Ця порода дуже вимоглива, і це не лише через додатковий догляд за шкірою через відсутність хутра. Це означає, що сфінкс завжди хоче бути в центрі уваги.

Якщо вони не отримують бажаної уваги, тварини діятимуть, щоб отримати те, що вони хочуть. Попри те, що така поведінка не є проявом агресивної поведінки, однак багатьох людей цей чинник може дратувати.

Бенгалія

Бенгалія

Бенгальські коти доволі велика порода котів, тому вони відчувають себе так, ніби все ще належать до дикої природи. Бенгальські коти F1, F2 і F3 не вважаються одомашненими через велику кількість азійського леопардового кота в їхній крові. Але навіть F4 і F5 Bengals мають дещо агресивні прояви характеру.

Поведінкові проблеми, як-от ігрова агресія, досить поширені, якщо дії не відповідають їх потребам. Бенгалія, як відомо, потребує догляду, тому вам доведеться приділяти цьому коту багато часу, щоб уникнути агресивної поведінки.

Шотландська висловуха Фото: catbreedslist.com

Шотландська висловуха

Напевно, дивно бачити шотландських висловухих тут. У них пухкі обличчя, пухкі щоки та великі, як у сови, очі. Але порода шотландських висловухих котів — це більше, ніж просто тварина із обличчям плюшевого ведмедика.

Ця порода досить чутлива до змін і може стати агресивною, коли додому приводять нових вихованців. Ця кішка також не дуже доброзичлива до немовлят і дітей. Шотландська висловуха не любить ділитися увагою, а також любить грубі ласки.

Піксі Боб Фото: Pinterest

Піксі Боб

Грайливі та активні, Піксі боби часто спілкуються зі своєю родиною. Ба більше, Піксі Боб дуже підозріло ставляться до незнайомців. Напевно, ви почуєте, як Піксі Боб гарчить на незнайомців, коли вони відвідують ваш дім. Незважаючи на те, що цей кіт не дуже агресивний, він своїм унікальним вокалом повідомить вам, що він відчуває.

Єгипетська мау Фото: home-animal

Єгипетська мау

Цей елегантний і разючий кіт, який має дуже міцний зв’язок зі своєю родиною. Хоча вони виглядають ніжними з близькими і навіть сором’язливими з незнайомцями, єгипетські мау можуть стати трохи злими, якщо ви спробуєте забрати їхню їжу чи іграшки. Це тому, що єгипетські мау захищають свої речі.

Сінгапурська кішка Фото: kotomaniya

Сінгапурська кішка

Сінгапурська порода — найменша порода котів у світі. Ці милі і сором’язливі кошеня можуть стати агресивним, якщо відчувають загрозу. Ця порода насторожено ставиться до незнайомців і може легко налякатися. Важливо соціалізувати своє кошеня Сінгапура, щоб він не ховався або не дряпався, захищаючись.

Бомбей Фото: vetinfo

Бомбей

Бомбейська порода кішок виглядає загадковою, як ягуар, але ця порода набагато ласкавіша. І на відміну від диких котів, Бомбей трохи чутливий. Їх часто лякають гучні звуки та раптові звуки взагалі. Бомбей може злякатися від страху, коли почує шум, який їх налякає.

Фото: koshkiny

Турецький ван

Нещодавнє дослідження понад 40 порід показало, що турецькі ван найчастіше проявляють агресію до людей та інших котів. Турецький ван — це кішка, яка вважає за краще бути єдиною кішкою в сім'ї. Вони також не люблять незнайомців.

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