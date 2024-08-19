День памяти мученика Андрея Стратилата: что можно и чего нельзя делать 19 августа

В этот день принято молиться о защите Родины от войны и исцеления от болезней. Святой Андрей Стратилат считается покровителем военных, ему возносят молитвы о защите воинов и просят покровительства на военной службе.

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19 августа православная церковь почитает память святого– мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников. Римский военачальник, принявший христианство и начавший проповедовать веру среди своих воинов столкнулся с преследованиями со стороны язычников и погиб.

История праздника

При императоре Максимилиане Андрей (284 – 302 гг.) служил военачальником. Когда началась сирийская война, он был на должности "стратилата". Он верил в Иисуса Христа, но на тот момент еще не был крещен. Вместе со своим небольшим отрядом воинов язычников он победил персидскую армию, которая намного превосходила его воинов по количеству и ресурсам. Перед решающей битвой Андрей убедил воинов в ложности языческой веры и рассказал им про Христа.

Героическая победа вызвала огромную зависть у других военачальников, и когда он вернулся домой, они донесли правителю Антиохии, что Андрей обратил его воинов в христианство.

Военачальника судили, и он открыто признал свою веру в Христа, за что поддался жестоким пыткам. Некоторых из воинов, которые вместе с ним одолели сильнейшего врага на поле боя, распяли, однако никто из них не отрекся от своей веры.

Увидев такую реакцию армии, Максимилиан испугался и приказал отпустить Андрея и его жену, но втайне приказал казнить их под выдуманным предлогом.

Андрей и его воины, которых отпустили, пошли в Тарс. Там они приняли крещение, но были убиты неподалеку от армянского города Мелитина в горном ущелье: идолопоклонники зарубили их мечами.

Перед смертью стратилат помолился за тех, кто будет их помнить. В тот деть погиб Андрей и 2593 его воина. В момент смерти последнего из мучеников забил целебный источник.

Крестившие погибших епископы Нон и Петр похоронили их. И уже вскоре источник, появившийся после смерти героев, показал свою чудодейственную силу. Один и священнослужителей, которого долго мучил злой дух, исцелился, выпив воды из него.

Вскоре новость об этом чуде разлетелась, и люди начали посещать источник, найдя там божественную помощь по покровительству святого Андрея и его мучеников.

С тех пор в этот день принято поминать об их силе духа и преданности вере даже перед лицом смерти.

19 августа: приметы

Сухой жаркий день – на сухую осень и морозную зиму.

Пасмурный день с утра обещает осень с дождями.

Утром густой туман – к снежной зиме.

Если на деревьях появилось много желтых листьев – к скорой осени.

Если гуси улетают – к ранней зиме.

Кусачие мухи в этот день – к перемене погоды в худшую сторону.

Если птицы летают высоко в небе – еще несколько дней будут солнечными.

Если дует южный ветер – в следующем году будет хороший урожай овса.

Чего нельзя делать 19 августа?

Нельзя жаловаться на свою жизнь.

Запрещено подметать или пылесосить.

Нельзя давать кому-то чужом соль до обеда.

Не следует говорить о деньгах и будущих расходах – планы могут сорваться.

Лучше не заниматься рукоделием, ремонтом вещей и обуви, поскольку высок риск пораниться.

Нельзя ссориться, потому что из дома надолго уйдут мир и покой.

Что можно делать 19 августа?

Поскольку Андрей был военачальником, в этот день принято молиться о защите Родины от войны и исцеления от болезней. Святой считается покровителем военных, ему возносят молитвы о защите воинов и просят покровительства на военной службе.

С этого дня можно начинать собирать свеклу и другие корнеплоды. Из свеклы готовят блюда – борщ, винегрет. Считается, чтобы для того, чтобы год был успешным, сегодня обязательно нужно съесть миску наваристого борща.

Именинники: Андрей, Тимофей, Агапий, Фекла.

Ранее Фокус писал, какие еще церковные праздники отмечаются в августе.