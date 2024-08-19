День пам'яті мученика Андрія Стратилата: що можна і чого не слід робити 19 серпня

Цього дня прийнято молитися про захист Батьківщини від війни та зцілення від хвороб. Святий Андрій Стратилат вважається покровителем військових, йому підносять молитви про захист воїнів і просять заступництва на військовій службі.

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19 серпня православна церква вшановує пам'ять святого-мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників. Римський воєначальник, який прийняв християнство і почав проповідувати віру серед своїх воїнів, зіткнувся з переслідуваннями з боку язичників і загинув.

Історія свята

За імператора Максиміліана Андрій (284 — 302 рр.) служив воєначальником. Коли почалася сирійська війна, він був на посаді"стратилата". Він вірив в Ісуса Христа, але на той момент ще не був хрещений. Разом зі своїм невеликим загоном воїнів-язичників він переміг перську армію, яка набагато перевершувала його воїнів за кількістю і ресурсами. Перед вирішальною битвою Андрій переконав воїнів у хибності язичницької віри і розповів їм про Христа.

Героїчна перемога викликала величезну заздрість у інших воєначальників, і коли він повернувся додому, вони донесли правителеві Антіохії, що Андрій навернув його вояків у християнство.

Воєначальника судили, і він відкрито визнав свою віру в Христа, за що піддався жорстоким тортурам. Деяких із воїнів, які разом із ним здолали найсильнішого ворога на полі бою, розіп'яли, проте ніхто з них не зрікся своєї віри.

Побачивши таку реакцію армії, Максиміліан злякався і наказав відпустити Андрія та його дружину, але потай наказав стратити їх під вигаданим приводом.

Андрій і його воїни, яких відпустили, пішли в Тарс. Там вони прийняли хрещення, але були вбиті неподалік від вірменського міста Мелітина в гірській ущелині: ідолопоклонники зарубали їх мечами. Перед смертю стратилат помолився за тих, хто буде їх пам'ятати. Того дня загинув Андрій і 2593 його воїни. У момент смерті останнього з мучеників забило цілюще джерело.

Єпископи Нон і Петро, які хрестили загиблих, поховали їх. І вже незабаром джерело, що з'явилося після смерті героїв, показало свою чудодійну силу. Один із священнослужителів, котрого довго мучив злий дух, зцілився, випивши води з нього.

Незабаром новина про це диво розлетілася, і люди почали відвідувати джерело, знайшовши там божественну допомогу за заступництвом святого Андрія та його мучеників.

Відтоді цього дня заведено згадувати про їхню силу духу і відданість вірі навіть перед лицем смерті.

19 серпня: прикмети

Сухий спекотний день — на суху осінь і морозну зиму.

Похмурий день із ранку обіцяє осінь із дощами.

Вранці густий туман — до сніжної зими.

Якщо на деревах з'явилося багато жовтого листя — до швидкої осені.

Якщо гуси відлітають — до ранньої зими.

Кусючі мухи цього дня — до зміни погоди в гірший бік.

Якщо птахи літають високо в небі — ще кілька днів будуть сонячними.

Якщо дме південний вітер — наступного року буде гарний урожай вівса.

Чого не можна робити 19 серпня?

Не можна скаржитися на своє життя.

Заборонено підмітати або пилососити.

Не можна давати комусь чужу сіль до обіду.

Не слід говорити про гроші та майбутні витрати — плани можуть зірватися.

Краще не займатися рукоділлям, ремонтом речей і взуття, оскільки високий ризик поранитися.

Не можна сваритися, тому що з дому надовго підуть мир і спокій.

Що можна робити 19 серпня?

Оскільки Андрій був воєначальником, цього дня заведено молитися про захист Батьківщини від війни і зцілення від хвороб. Святий вважається покровителем військових, йому підносять молитви про захист воїнів і просять заступництва на військовій службі.

З цього дня можна починати збирати буряк та інші коренеплоди. Із буряка готують страви — борщ, вінегрет. Вважається, щоб для того, щоб рік був успішним, сьогодні обов'язково потрібно з'їсти миску наваристого борщу.

Іменинники: Андрій, Тимофій, Агапій, Фекла.

Раніше Фокус писав, які ще церковні свята відзначаються в серпні.