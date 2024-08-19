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День пам'яті мученика Андрія Стратилата: що можна і чого не слід робити 19 серпня

Св. Андрій Стратилат
Фото: Фото из открытых источников | Св. Андрій Стратилат

Цього дня прийнято молитися про захист Батьківщини від війни та зцілення від хвороб. Святий Андрій Стратилат вважається покровителем військових, йому підносять молитви про захист воїнів і просять заступництва на військовій службі.

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19 серпня православна церква вшановує пам'ять святого-мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників. Римський воєначальник, який прийняв християнство і почав проповідувати віру серед своїх воїнів, зіткнувся з переслідуваннями з боку язичників і загинув.

Історія свята

За імператора Максиміліана Андрій (284 — 302 рр.) служив воєначальником. Коли почалася сирійська війна, він був на посаді"стратилата". Він вірив в Ісуса Христа, але на той момент ще не був хрещений. Разом зі своїм невеликим загоном воїнів-язичників він переміг перську армію, яка набагато перевершувала його воїнів за кількістю і ресурсами. Перед вирішальною битвою Андрій переконав воїнів у хибності язичницької віри і розповів їм про Христа.

Героїчна перемога викликала величезну заздрість у інших воєначальників, і коли він повернувся додому, вони донесли правителеві Антіохії, що Андрій навернув його вояків у християнство.

Воєначальника судили, і він відкрито визнав свою віру в Христа, за що піддався жорстоким тортурам. Деяких із воїнів, які разом із ним здолали найсильнішого ворога на полі бою, розіп'яли, проте ніхто з них не зрікся своєї віри.

Побачивши таку реакцію армії, Максиміліан злякався і наказав відпустити Андрія та його дружину, але потай наказав стратити їх під вигаданим приводом.

Андрій і його воїни, яких відпустили, пішли в Тарс. Там вони прийняли хрещення, але були вбиті неподалік від вірменського міста Мелітина в гірській ущелині: ідолопоклонники зарубали їх мечами. Перед смертю стратилат помолився за тих, хто буде їх пам'ятати. Того дня загинув Андрій і 2593 його воїни. У момент смерті останнього з мучеників забило цілюще джерело.

Єпископи Нон і Петро, які хрестили загиблих, поховали їх. І вже незабаром джерело, що з'явилося після смерті героїв, показало свою чудодійну силу. Один із священнослужителів, котрого довго мучив злий дух, зцілився, випивши води з нього.

Незабаром новина про це диво розлетілася, і люди почали відвідувати джерело, знайшовши там божественну допомогу за заступництвом святого Андрія та його мучеників.

Відтоді цього дня заведено згадувати про їхню силу духу і відданість вірі навіть перед лицем смерті.

19 серпня: прикмети

  • Сухий спекотний день — на суху осінь і морозну зиму.
  • Похмурий день із ранку обіцяє осінь із дощами.
  • Вранці густий туман — до сніжної зими.
  • Якщо на деревах з'явилося багато жовтого листя — до швидкої осені.
  • Якщо гуси відлітають — до ранньої зими.
  • Кусючі мухи цього дня — до зміни погоди в гірший бік.
  • Якщо птахи літають високо в небі — ще кілька днів будуть сонячними.
  • Якщо дме південний вітер — наступного року буде гарний урожай вівса.

Чого не можна робити 19 серпня?

  • Не можна скаржитися на своє життя.
  • Заборонено підмітати або пилососити.
  • Не можна давати комусь чужу сіль до обіду.
  • Не слід говорити про гроші та майбутні витрати — плани можуть зірватися.
  • Краще не займатися рукоділлям, ремонтом речей і взуття, оскільки високий ризик поранитися.
  • Не можна сваритися, тому що з дому надовго підуть мир і спокій.

Що можна робити 19 серпня?

Оскільки Андрій був воєначальником, цього дня заведено молитися про захист Батьківщини від війни і зцілення від хвороб. Святий вважається покровителем військових, йому підносять молитви про захист воїнів і просять заступництва на військовій службі.

З цього дня можна починати збирати буряк та інші коренеплоди. Із буряка готують страви — борщ, вінегрет. Вважається, щоб для того, щоб рік був успішним, сьогодні обов'язково потрібно з'їсти миску наваристого борщу.

Іменинники: Андрій, Тимофій, Агапій, Фекла.

Раніше Фокус писав, які ще церковні свята відзначаються в серпні.