День знаний 2024: что надеть на 1 сентября (фото)

До конца лета осталось 10 дней, а это значит, что уже через полторы недели дети идут в школу. Самое время для мам выбрать для себя наряд в котором они поведут своих детей в новый учебный год.

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1 сентября — всегда было школьным праздником не только для учеников и учителей, но и для родителей. Однако война внесла свои коррективы, такие привычные нам утренние линейки превратились в скромные походы в школу и пятиминутные поздравления. Однако как бы там ни было в этот день родители также мечтают выглядеть празднично как и их дети. Поэтому специально для Фокуса персональный стилист Яна Ткаченко поделилась идеями формул для образов мамы на День знаний.

Вышиванка+юбка/брюки

Прежде всего стилист предлагает обратить внимание на традиционную этническую одежду, которая все больше приобретает популярность. По словам Яны Ткаченко, украинские бренды сейчас изготавливают замечательную одежду в национальном стиле — вышиванки и рубашки в этническом стиле. Они современные и очень оригинальные.

Стилист добавила, что такие верхи прекрасно сочетаются с юбкой прямого силуэта, А- силуэта или брюками прямого кроя или палаццо. Однако, Яна Ткаченко объяснила, что не советует в качестве низа выбирать джинсы.

Вышитое платье в этническом или национальном стиле

Вышитое платье в этническом или национальном стиле Фото: instagram.com/vyshyvanka_by_vera/

Конечно одним из вариантов образа для мамы на 1 сентября может стать вышитое платье. По словам стилистки, на празднование подойдет любой цвет, который относится к вашей индивидуальной цветовой палитре, однако лучше отдавать предпочтение белому цвету. "Если вышивка достаточно плотная, расположена в нескольких местах платья, то она уже сама по себе будет украшением и привлекать внимание. Поэтому в дополнительной стилизации такое платье не нуждается. Украшения в минималистическом стиле будут уместны. Обувь подойдет следующая — балетки, лоферы, базовые кеды белого или молочного цвета", — пояснила Яна Ткаченко.

Платье миди из сатина+жакет

Платье миди из сатина Фото: instagram.com/odezhda.bestija1_rez/

Еще одним вариантом для мамы на празднование Дня знаний может быть платье из сатина, которое можно дополнить жакетом. По словам стилистки, сатин обладает замечательными свойствами — в нем комфортно, не жарко, он не мнется, он легкий в уходе, а еще с ним просто создавать образы в разных стилях — от нарядных до повседневных.

"Цвет экрю, я его называю цветом жемчуга, подходит всем цветным типажам внешности. Дополните образ нитью жемчуга, серьгами и легким макияжем. Добавьте жакет белого, серого, шоколадного или черного цвета и туфли на каблуке. Конечно, можно обуть и балетки на низком ходу. Единственное — не выбирайте слишком открытый верх платья. Если вам придется снять жакет, чрезмерная обнаженность может быть неуместной. Остановите свой выбор только на открытых плечах", — добавила Яна Ткаченко.

Брючный сет

Брючный сет Фото: instagram.com/setstore.com.ua/

По ее словам, также уместным рассматривать вариант брючного сета — классический структурированный костюм из жакета и брюк коричневого, глубокого шоколадного, цвета, серого или молочного.

"Если у вас нет такого и рассматриваете его покупку, то такой костюм может стать отличной инвестицией в ваш осенний гардероб. Офис кор остается актуальным осенью и зимой 2024, и вы сможете носить его и в других жизненных обстоятельствах", — объясняет стилист.

Макси-юбка new look+ удлиненный жилет + балетки

Макси-юбка new look+ удлиненный жилет Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/

Среди вариантов, что может мама одеть на День знаний также может быть макси-юбка new look в сочетании с удлиненным жилетом.

"Трендовый образ, женственный и комфортный. Хотите его сделать нарядным, добавьте каблуки", — резюмировала стилист.

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