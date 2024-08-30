День знань 2024: що вдягти на 1 вересня (фото)

До кінця літа залишилося два дні, а це означає, що ось-ось діти пфдуть до школи. Саме час для мам обрати для себе вбрання в якому вони поведуть своїх дітлахів у новий навчальний рік.

Related video

1 вересня — завжди було шкільним святом не тільки для учнів та вчителів, але й для батьків. Однак війна внесла свої корективи, такі звичні нам ранкові лінійки перетворилися у скромні походи в школу і п'ятихвилинні привітання. Однак якби там не було в цей день батьки також мріють виглядати святково як і їх діти. Тому спеціально для Фокусу персональний стиліст Яна Ткаченко поділилася ідеями формул для образів мами на День знань.

Вишиванка+спідниця/штани

Насамперед стилістка пропонує звернути увагу на традиційний етнічний одяг, який все більше набуває популярності. За словами Яни Ткаченко, українські бренди зараз виготовляють чудовий одяг у національному стилі — вишиванки та сорочки в етнічному стилі. Вони сучасні та дуже оригінальні.

Стилістка додала, що такі верхи чудово поєднуються зі спідницею прямого силуету, А- силуету або штанами прямого крою чи палаццо. Однак, Яна Ткаченко пояснила, що не радить як низ луку обирати джинси.

Вишита сукня в етнічному або національному стилі

Вишита сукня в етнічному або національному стилі Фото: instagram.com/vyshyvanka_by_vera/

Звісно одним із варіантів образу для мами на 1 вересня може стати вишита сукня. За словами стилістки, на святкування підійде будь-який колір, який належить до вашої індивідуальної колірної палітри, однак краще надавати перевагу білому кольору. "Якщо вишивка досить щільна, розташована в декількох місцях сукні, то вона вже сама по собі буде прикрасою і привертати увагу. Тому додаткової стилізації така сукня не потребує. Прикраси у мінімалістичному стилі будуть доречні. Взуття підійде наступне — балетки, лофери, базові кеди білого або молочного кольору", — пояснила Яна Ткаченко.

Сукня міді з сатину+жакет

Сукня міді з сатину Фото: instagram.com/odezhda.bestija1_rez/

Ще одним варіантом для мами на святкування Дня знань може бути сукня з сатину, яку можна доповнити жакетом. За словами стилістки, сатин має чудові властивості — в ньому комфортно, не спекотно, він не мнеться, він легкий у догляді, а ще з ним просто створювати образи у різних стилях — від ошатних до повсякденних.

"Колір екрю, я його називаю кольором перлів, пасує усім кольоровим типажам зовнішності. Доповніть образ ниткою перлів, сережками і легким макіяжем. Додайте жакет білого, сірого, шоколадного або чорного кольору і туфлі на підборах. Звичайно, можна взути і балетки на низькому ходу. Єдине — не обирайте занадто відкритий верх сукні. Якщо вам доведеться зняти жакет, надмірна оголеність може бути недоречною. Зупиніть свій вибір лише на відкритих плечах", — додала Яна Ткаченко.

Брючний сет

Брючний сет Фото: instagram.com/setstore.com.ua/

За її словами, також доречним розглядати варіант брючного сету — класичний структурований костюм з жакета та штанів коричневого, глибокого шоколадного, кольору, сірого або молочного.

"Якщо ви не маєте такого і розглядаєте його покупку, то такий костюм може стати чудовою інвестицією у ваш осінній гардероб. Офіс кор залишається актуальним восени та взимку 2024, і ви зможете носити його і в інших життєвих обставинах", — пояснює стилістка.

Максіспідниця new look+ подовжений жилет + балетки

Максіспідниця new look+ подовжений жилет Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/

Серед варіантів, що може мама одягнути на День знань також може бути максіспідниця new look у поєднанні з подовженим жилетом.

"Трендовий образ, жіночний і комфортний. Хочете його зробити ошатним, додайте підбори", — резюмувала стилістка.

Нагадаємо, раніше ми писали, топ 9 головних модних трендів осені 2024 року.