27 августа 2024 года: преподобного Пимена — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и спешить куда-либо.
Что случилось 27 августа?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Пимена. Он с самого детства был болен, но решил принять монашеский постриг. Всю жизнь он верно служил Богу, терпя физические муки. Однажды он даже сам исцелил монаха, у которого были такие же проблемы. Пимену удалось выздороветь только за три дня до смерти.
Что нельзя делать 27 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- спешить;
- пугать птиц;
- выходить из дому ночью.
Народные приметы и поверья:
- аисты собрались улетать — к холодной осени;
- аист стоит на одном месте — к хорошему урожаю;
- увидели полет аиста — счастливый знак;
- на дубе много желудей — зима будет теплой.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Михаил, Петр, Феодосий.
Родились 27 августа:
1856 год — Иван Франко, украинский писатель, поэт, публицист, деятель революционного движения.
1902 год — Юрий Яновский, украинский писатель, драматург.
1941 год — Богдан Ступка (ум. 2012), актер театра и кино, народный артист СССР, министр культуры Украины (1999—2001).
1983 год — Джамала (Сусана Джамаладинова), украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2016".
Также 27 августа:
1859 год — скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в Пенсильвании, дает первую нефть;
1913 год — летчик Петр Нестеров над киевским военным аэродромом на высоте 600 метров впервые в мире совершил "мертвую петлю" на самолете;
1955 год — вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса;
1977 год – на Чернобыльской АЭС запустили в действие 1-й энергоблок.
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