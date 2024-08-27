27 августа 2024 года: преподобного Пимена — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и спешить куда-либо.

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Что случилось 27 августа?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Пимена. Он с самого детства был болен, но решил принять монашеский постриг. Всю жизнь он верно служил Богу, терпя физические муки. Однажды он даже сам исцелил монаха, у которого были такие же проблемы. Пимену удалось выздороветь только за три дня до смерти.

Что нельзя делать 27 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

спешить;

пугать птиц;

выходить из дому ночью.

Народные приметы и поверья:

аисты собрались улетать — к холодной осени;

аист стоит на одном месте — к хорошему урожаю;

увидели полет аиста — счастливый знак;

на дубе много желудей — зима будет теплой.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Михаил, Петр, Феодосий.

Родились 27 августа:

1856 год — Иван Франко, украинский писатель, поэт, публицист, деятель революционного движения.

1902 год — Юрий Яновский, украинский писатель, драматург.

1941 год — Богдан Ступка (ум. 2012), актер театра и кино, народный артист СССР, министр культуры Украины (1999—2001).

1983 год — Джамала (Сусана Джамаладинова), украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2016".

Также 27 августа:

1859 год — скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в Пенсильвании, дает первую нефть;

1913 год — летчик Петр Нестеров над киевским военным аэродромом на высоте 600 метров впервые в мире совершил "мертвую петлю" на самолете;

1955 год — вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса;

1977 год – на Чернобыльской АЭС запустили в действие 1-й энергоблок.

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