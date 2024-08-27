27 серпня 2024 року: преподобного Пимена — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і поспішати куди-небудь.

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Що сталося 27 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Пимена. Він із самого дитинства був хворий, але вирішив прийняти чернечий постриг. Усе життя він вірно служив Богу, терплячи фізичні муки. Одного разу він навіть сам зцілив ченця, у якого були такі ж проблеми. Пімену вдалося одужати тільки за три дні до смерті.

Що не можна робити 27 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

поспішати;

лякати птахів;

виходити з дому вночі.

Народні прикмети та повір'я:

лелеки зібралися відлітати — до холодної осені;

лелека стоїть на одному місці — до гарного врожаю;

побачили політ лелеки — щасливий знак;

на дубі багато жолудів — зима буде теплою.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Михайло, Петро, Феодосій.

Народилися 27 серпня:

1856 рік — Іван Франко, український письменник, поет, публіцист, діяч революційного руху.

1902 рік — Юрій Яновський, український письменник, драматург.

1941 рік — Богдан Ступка (пом. 2012), актор театру і кіно, народний артист СРСР, міністр культури України (1999-2001).

1983 рік — Джамала(Сусана Джамаладінова), українська співачка, переможниця конкурсу "Євробачення-2016".

Також 27 серпня:

1859 рік — свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у Пенсільванії, дає першу нафту;

1913 рік — льотчик Петро Нестеров над київським військовим аеродромом на висоті 600 метрів уперше у світі здійснив "мертву петлю" на літаку;

1955 рік — вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса;

1977 рік — на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.

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