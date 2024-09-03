Церковный календарь на 3 сентября 2024 года: что сегодня нельзя делать

Сегодня православная церковь почитает память мученицы Домны Никодимийской. В этот день нельзя отказывать в помощи и играть в азартные игры.

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Что случилось 3 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память мученицы Домны Никодимийской, которая жила в III веке. В юности она была жрицей и язычницей, но со временем переосознала свою жизнь, уверовала в Бога и стала проповедовать христианство. Когда начались гонения за верующими, Домна заботилась о том, чтобы убитые христиане были погребены с почестями. Позже мученическая смерть за веру в Христа постигла и саму Домну – она была убита язычниками.

Что нельзя делать 3 сентября:

ругаться;

отказывать в помощи;

играть в азартные игры.

Народные приметы и поверья:

если сегодня тепло, то зима будет долгой;

туман — к легким работам в поле;

птицы летают низко над землей — к ухудшению погоды.

День ангела празднуют:

Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.

Родились 3 сентября:

1875 год — Фердинанд Порше, австрийский автоконструктор, основатель компании Porsche. Создатель самого популярного автомобиля в истории автомобилестроения Volkswagen Käfer.

Также в этот день:

1912 год – в Великобритании заработал первый в мире консервный завод;

1914 год – американка Мэри Фелпс Джейкобс изобрела бюстгальтер;

2005 год — Сборная Украины по футболу впервые в своей истории получила право выступить на Кубке Мира.

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