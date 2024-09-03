Церковный календарь на 3 сентября 2024 года: что сегодня нельзя делать
Сегодня православная церковь почитает память мученицы Домны Никодимийской. В этот день нельзя отказывать в помощи и играть в азартные игры.
Что случилось 3 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память мученицы Домны Никодимийской, которая жила в III веке. В юности она была жрицей и язычницей, но со временем переосознала свою жизнь, уверовала в Бога и стала проповедовать христианство. Когда начались гонения за верующими, Домна заботилась о том, чтобы убитые христиане были погребены с почестями. Позже мученическая смерть за веру в Христа постигла и саму Домну – она была убита язычниками.
Что нельзя делать 3 сентября:
- ругаться;
- отказывать в помощи;
- играть в азартные игры.
Народные приметы и поверья:
- если сегодня тепло, то зима будет долгой;
- туман — к легким работам в поле;
- птицы летают низко над землей — к ухудшению погоды.
День ангела празднуют:
Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.
Родились 3 сентября:
1875 год — Фердинанд Порше, австрийский автоконструктор, основатель компании Porsche. Создатель самого популярного автомобиля в истории автомобилестроения Volkswagen Käfer.
Также в этот день:
1912 год – в Великобритании заработал первый в мире консервный завод;
1914 год – американка Мэри Фелпс Джейкобс изобрела бюстгальтер;
2005 год — Сборная Украины по футболу впервые в своей истории получила право выступить на Кубке Мира.
Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2024 года