Церковний календар на 3 вересня 2024 року: що сьогодні не можна робити
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Домни Нікодимійської. Цього дня не можна відмовляти в допомозі та грати в азартні ігри.
Що сталося 3 вересня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Домни Нікодимійської, яка жила в III столітті. В юності вона була жрицею і язичницею, але згодом переусвідомила своє життя, увірувала в Бога і стала проповідувати християнство. Коли почалися гоніння за вірянами, Домна дбала про те, щоб убиті християни були поховані з почестями. Пізніше мученицька смерть за віру в Христа спіткала і саму Домну — її вбили язичники.
Що не можна робити 3 вересня:
- лаятися;
- відмовляти в допомозі;
- грати в азартні ігри.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо сьогодні тепло, то зима буде довгою;
- туман — до легких робіт у полі;
- птахи літають низько над землею — до погіршення погоди.
День ангела святкують:
Олександр, Васса, Дорофей, Єфрем, Марфа, Павло.
Народилися 3 вересня:
1875 рік — Фердинанд Порше, австрійський автоконструктор, засновник компанії Porsche. Творець найпопулярнішого автомобіля в історії автомобілебудування Volkswagen Käfer.
Також цього дня:
1912 рік — у Великій Британії запрацював перший у світі консервний завод;
1914 рік — американка Мері Фелпс Джейкобс винайшла бюстгальтер;
2005 рік — Збірна України з футболу вперше у своїй історії отримала право виступити на Кубку Світу.
Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2024 року