4 сентября 2024 года: Неопалимой Купины — что сегодня нельзя делать

Сегодня православная церковь чествует икону Божьей матери, так называемую Неопалимую Купину. Нельзя ссориться с соседями и выбрасывать еду.

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Что случилось 4 сентября?

Сегодня православная церковь чествует икону Божьей матери, так называемую Неопалимую Купину. По преданию, так назывался горящий, но несгорающий куст, в котором Бог явился Моисею. Именно так Бог призвал пророка вывести из Израиля в Египет свой народ.

В христианстве Неопалимая купина — один из ветхозаветных прообразов Богоматери. Эта купина знаменовала непорочное зачатие Девой Марией Христа от Духа Святого.

До 2023 года православные в Украине почитали Неопалимую Купину 17 сентября, но в связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь с 1 сентября прошлого года икону чествуют 4 сентября.

Что нельзя делать 4 сентября:

ссориться с соседями;

выбрасывать еду;

злословить.

Народные приметы и поверья:

мыши в доме – может заняться пожар;

много желтых листьев на деревьях — в следующем году будет хороший урожай;

утром идет дождь – зима будет снежной и холодной.

День ангела празднуют:

Юлиан, Федор, Моисей, Афанасий, Донат, Роберт.

Родились 4 сентября:

1949 год – Григорий Суркис украинский бизнесмен и политик;

1980 год — Дэвид Гарретт, немецкий скрипач, композитор;

1981 год — Бейонсе, американская R&B-исполнительница, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса и модный дизайнер;

1990 год — Ольга Харлан, украинская фехтовальщица (сабля), олимпийская чемпионка Пекина в командном первенстве.

Также в этот день:

1837 год — американский изобретатель Сэмюэл Морзе разрабатывает аппарат для обмена сообщений знаками (азбука Морзе);

1888 год — американец Джордж Истмен получает патент на фотокамеру, которая работала на скручивающейся в рулон пленке и регистрирует свою торговую марку — "Кодак";

1928 год — утверждают новое украинское правописание ("скрипниковское"), которое действовало до 1933;

1965 год — в киевском кинотеатре "Украина" во время премьеры фильма "Тени забытых предков" проходит митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции;

1991 год — над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднимают желто-голубой флаг.

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