4 вересня 2024 року: Неопалимої Купини — що сьогодні не можна робити

Сьогодні православна церква вшановує ікону Божої матері, так звану Неопалиму Купину. Не можна сваритися із сусідами та викидати їжу.

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Що сталося 4 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує ікону Божої матері, так звану Неопалиму Купину. За переказами, так називався палаючий, але не згораючий кущ, у якому Бог з'явився Мойсею. Саме так Бог покликав пророка вивести з Ізраїлю до Єгипту свій народ.

У християнстві Неопалима купина — один зі старозавітних прообразів Богоматері. Ця купина знаменувала непорочне зачаття Дівою Марією Христа від Духа Святого.

До 2023 року православні в Україні вшановували Неопалиму Купину 17 вересня, але у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар із 1 вересня минулого року ікону вшановують 4 вересня.

Що не можна робити 4 вересня:

сваритися із сусідами;

викидати їжу;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

миші в будинку — може зайнятися пожежа;

багато жовтого листя на деревах — наступного року буде гарний урожай;

вранці йде дощ — зима буде сніжною і холодною.

День ангела святкують:

Юліан, Федір, Мойсей, Афанасій, Донат, Роберт.

Народилися 4 вересня:

1949 рік — Григорій Суркіс український бізнесмен і політик;

1980 рік — Девід Гарретт, німецький скрипаль, композитор;

1981 рік — Бейонсе, американська R&B-виконавиця, танцівниця, музичний продюсер, акторка і модний дизайнер;

1990 рік — Ольга Харлан, українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка Пекіна в командній першості.

Також цього дня:

1837 рік — американський винахідник Семюел Морзе розробляє апарат для обміну повідомлень знаками (азбука Морзе);

1888 рік — американець Джордж Істмен отримує патент на фотокамеру, яка працювала на плівці, що скручується в рулон, і реєструє свою торгову марку — "Кодак";

1928 рік — затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), який діяв до 1933 року;

1965 рік — у київському кінотеатрі "Україна" під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;

1991 рік — над будівлею Верховної Ради в Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор.

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