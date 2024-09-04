4 вересня 2024 року: Неопалимої Купини — що сьогодні не можна робити
Сьогодні православна церква вшановує ікону Божої матері, так звану Неопалиму Купину. Не можна сваритися із сусідами та викидати їжу.
Що сталося 4 вересня?
Сьогодні православна церква вшановує ікону Божої матері, так звану Неопалиму Купину. За переказами, так називався палаючий, але не згораючий кущ, у якому Бог з'явився Мойсею. Саме так Бог покликав пророка вивести з Ізраїлю до Єгипту свій народ.
У християнстві Неопалима купина — один зі старозавітних прообразів Богоматері. Ця купина знаменувала непорочне зачаття Дівою Марією Христа від Духа Святого.
До 2023 року православні в Україні вшановували Неопалиму Купину 17 вересня, але у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар із 1 вересня минулого року ікону вшановують 4 вересня.
Що не можна робити 4 вересня:
- сваритися із сусідами;
- викидати їжу;
- злословити.
Народні прикмети та повір'я:
- миші в будинку — може зайнятися пожежа;
- багато жовтого листя на деревах — наступного року буде гарний урожай;
- вранці йде дощ — зима буде сніжною і холодною.
День ангела святкують:
Юліан, Федір, Мойсей, Афанасій, Донат, Роберт.
Народилися 4 вересня:
1949 рік — Григорій Суркіс український бізнесмен і політик;
1980 рік — Девід Гарретт, німецький скрипаль, композитор;
1981 рік — Бейонсе, американська R&B-виконавиця, танцівниця, музичний продюсер, акторка і модний дизайнер;
1990 рік — Ольга Харлан, українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка Пекіна в командній першості.
Також цього дня:
1837 рік — американський винахідник Семюел Морзе розробляє апарат для обміну повідомлень знаками (азбука Морзе);
1888 рік — американець Джордж Істмен отримує патент на фотокамеру, яка працювала на плівці, що скручується в рулон, і реєструє свою торгову марку — "Кодак";
1928 рік — затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), який діяв до 1933 року;
1965 рік — у київському кінотеатрі "Україна" під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;
1991 рік — над будівлею Верховної Ради в Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор.
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