8 сентября 2024 года: Рождество Пресвятой Богородицы — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижаться на близких и работать по дому.
Что случилось 8 сентября?
Сегодня православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пречистой. Это один из 12 самых важных православных праздников.
Дева Мария, будущая мать Иисуса Христа, родилась в Назарете в семье зрелой пары Анны и Иоакима, которые долго не могли иметь детей. Они дали обет, что если Господь пошлет им ребенка, то они отдадут его на служение в храм. И вот Гавриил известил Анну и Иоакима о том, что у них родится девочка. Марию, как и обещали, отдали на воспитание в Иерусалимский храм, где она и выросла.
До 2023 года православные в Украине праздновали Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября, но в связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь этот праздник теперь отмечают 8 сентября.
Что нельзя делать 8 сентября:
- есть продукты животного происхождения;
- обижаться на близких;
- работать по дому;
- шить и вязать.
Народные приметы и поверья:
- какая сегодня погода, такой будет вся осень;
- рассвет или закат ярко-красные — ждите дождь с ветром;
- много паутины — к теплу;
- низко летят перелетные птицы — скоро похолодает.
День ангела празднуют:
Адриан, Виктор, Георгий (Юрий), Дмитрий, Петр, Роман, Наталья, Мария.
Родились 8 сентября:
1898 год — Наталья Ужвий, украинская актриса театра и кино, народная артистка СССР;
1979 год — Pink, американская поп-певица.
Также в этот день:
1791 год — в парижском Лувре художники впервые выставляют на обзор свои картины;
1914 год — возле села Воля-Высоцкая (Жовковский район, Львовская область) штабскапитан Петр Нестеров совершает первый в истории воздушный таран, во время которого погибает и он, и экипаж австрийского самолета;
1993 год — создают Всемирную организацию городов культурного наследия ЮНЕСКО;
2022 год – в своей резиденции, замке Балморал (Шотландия), умерла королева Великобритании Елизавета II, которая стала самым долгоправящим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим главой государства в мире.
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