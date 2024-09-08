8 сентября 2024 года: Рождество Пресвятой Богородицы — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижаться на близких и работать по дому.

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Что случилось 8 сентября?

Сегодня православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пречистой. Это один из 12 самых важных православных праздников.

Дева Мария, будущая мать Иисуса Христа, родилась в Назарете в семье зрелой пары Анны и Иоакима, которые долго не могли иметь детей. Они дали обет, что если Господь пошлет им ребенка, то они отдадут его на служение в храм. И вот Гавриил известил Анну и Иоакима о том, что у них родится девочка. Марию, как и обещали, отдали на воспитание в Иерусалимский храм, где она и выросла.

До 2023 года православные в Украине праздновали Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября, но в связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь этот праздник теперь отмечают 8 сентября.

Что нельзя делать 8 сентября:

есть продукты животного происхождения;

обижаться на близких;

работать по дому;

шить и вязать.

Народные приметы и поверья:

какая сегодня погода, такой будет вся осень;

рассвет или закат ярко-красные — ждите дождь с ветром;

много паутины — к теплу;

низко летят перелетные птицы — скоро похолодает.

День ангела празднуют:

Адриан, Виктор, Георгий (Юрий), Дмитрий, Петр, Роман, Наталья, Мария.

Родились 8 сентября:

1898 год — Наталья Ужвий, украинская актриса театра и кино, народная артистка СССР;

1979 год — Pink, американская поп-певица.

Также в этот день:

1791 год — в парижском Лувре художники впервые выставляют на обзор свои картины;

1914 год — возле села Воля-Высоцкая (Жовковский район, Львовская область) штабскапитан Петр Нестеров совершает первый в истории воздушный таран, во время которого погибает и он, и экипаж австрийского самолета;

1993 год — создают Всемирную организацию городов культурного наследия ЮНЕСКО;

2022 год – в своей резиденции, замке Балморал (Шотландия), умерла королева Великобритании Елизавета II, которая стала самым долгоправящим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим главой государства в мире.

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