8 вересня 2024 року: Різдво Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ображатися на близьких і працювати по дому.
Що сталося 8 вересня?
Сьогодні православна церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці, яке також називають Другою Пречистою. Це одне з 12 найважливіших православних свят.
Діва Марія, майбутня мати Ісуса Христа, народилася в Назареті в сім'ї зрілої пари Анни та Іоакима, які довго не могли мати дітей. Вони дали обітницю, що якщо Господь пошле їм дитину, то вони віддадуть її на служіння в храм. І ось Гавриїл сповістив Анну та Іоакима про те, що в них народиться дівчинка. Марію, як і обіцяли, віддали на виховання в Єрусалимський храм, де вона і виросла.
До 2023 року православні в Україні святкували Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня, але у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар це свято тепер відзначають 8 вересня.
Що не можна робити 8 вересня:
- їсти продукти тваринного походження;
- ображатися на близьких;
- працювати по дому;
- шити та в'язати.
Народні прикмети та повір'я:
- яка сьогодні погода, такою буде вся осінь;
- світанок або захід яскраво-червоні — чекайте на дощ із вітром;
- багато павутини — до тепла;
- низько летять перелітні птахи — скоро похолодає.
День ангела святкують:
Адріан, Віктор, Георгій (Юрій), Дмитро, Петро, Роман, Наталія, Марія.
Народилися 8 вересня:
1898 рік — Наталія Ужвій, українська акторка театру і кіно, народна артистка СРСР;
1979 рік — Pink, американська поп-співачка.
Також цього дня:
1791 рік — у паризькому Луврі художники вперше виставляють на огляд свої картини;
1914 рік — біля села Воля-Висоцька (Жовківський район, Львівська область) штабскапітан Петро Нестеров здійснює перший в історії повітряний таран, під час якого гине і він, і екіпаж австрійського літака;
1993 рік — створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО;
2022 рік — у своїй резиденції, замку Балморал (Шотландія), померла королева Великої Британії Єлизавета II, яка стала найдовгоправнішим монархом у британській історії, а також найдовгоправнішим главою держави у світі.
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