Зеркальная дата 09.09.2022: что можно и нельзя делать в этот день — советы нумеролога

Зеркальные даты имеют особое магическое значение, которое чаще всего и привлекает людей.

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Сегодня, 09.09.2024 — еще одна зеркальная дата этого года, которая имеет особое значение. Специально для Фокуса нумеролог Валерия Мартыненко рассказала, что нельзя делать в этот день и на чем стоит сосредоточить внимание сегодня.

"9 сентября 2024 года является интересным днем с точки зрения чисел и имеет особую нумерологическую характеристику. Число 9 считается числом завершения и трансформации. Поскольку дата содержит два раза девятку (09.09), это усиливает влияние числа 9, что указывает на возможность завершения старых дел и начала новых циклов", — объясняет нумеролог Валерия Мартыненко.

Также, по ее словам, 9 — это энергия духовного развития и помощи людям, поэтому важно в этот день проявить милосердие, подставить плечо помощи тем, кто в ней нуждается. Также не забудьте уделить время поддержанию внутренней гармонии, можно помедитировать или заняться йогой.

"Вибрация этой даты имеет энергию числа 8 (сумма всех чисел в дате: 0+9+0+0+9+2+0+2+4 = 26 = 2+6 = 8) Кроме того, что этот день подпадает этой энергии, в целом 2024 год — это год восьмой энергии. 8 — энергия кармы и справедливости. Поэтому в этот день могут происходить события по справедливости. "Что посеешь, то и пожнешь"", — пояснила нумеролог.

Она также добавила, что в этот день очень важно избегать любых нелегальных дел и помнить о законах кармы. Ведь в противном случае, могут произойти определенные неприятные изменения, которые в будущем приведут к сильным духовным трансформациям.

"Главное помнить, что жизнь — бумеранг и все, что не происходит, происходит к лучшему", — резюмировала нумеролог.

Напомним, ранее мы писали, что нумеролог рассказала о кармической обязанности Валерия Залужного.

Кроме этого, Фокус писал, что нумеролог высказалась о Сырском на должности Главнокомандующего ВСУ.