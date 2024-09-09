Дзеркальна дата 09.09.2022: що можна і не можна робити в цей день — поради нумеролога

Дзеркальні дати мають особливе магічне значення, яке найчастіше і приваблює людей.

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Сьогодні, 09.09.2024 — ще одна дзеркальна дата цього року, яка має особливе значення. Спеціально для Фокусу нумеролог Валерія Мартиненко розповіла, що не можна робити цього дня та на чому варто зосередити увагу сьогодні.

"9 вересня 2024 року є цікавим днем з точки зору чисел та має особливу нумерологічну характеристику. Число 9 вважається числом завершення і трансформації. Оскільки дата містить два рази дев'ятку (09.09), це підсилює вплив числа 9, що вказує на можливість завершення старих справ і початку нових циклів", — пояснює нумеролог Валерія Мартиненко.

Також, за її словами, 9 — це енергія духовного розвитку та допомоги людям, тому важливо в цей день проявити милосердя, підставити плече допомоги тим, хто її потребує. Також не забудьте приділити час підтримці внутрішньої гармонії, можна помедитувати або зайнятися йогою.

"Вібрація цієї дати має енергію числа 8 (сума всіх чисел в даті: 0+9+0+9+2+0+2+4 = 26 = 2+6 = 8) Окрім того, що цей день підпадає цій енергії, в цілому 2024 рік — це рік восьмої енергії. 8 — енергія карми та справедливості. Тому в цей день можуть відбуватися події за справедливістю. "Що посієш, те і пожнеш"", — пояснила нумеролог.

Вона також додала, що у цей день дуже важливо уникати будь-яких нелегальних справ та памʼятати про закони карми. Адже у іншому випадку, можуть статися певні неприємні зміни, які в майбутньому призведуть до сильних духовних трансформацій.

"Головне памʼятати, що життя — бумеранг та все, що не відбувається, стається на краще", — резюмувала нумеролог.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нумеролог розповіла про кармічний обов'язок Валерія Залужного.

Крім цього, Фокус писав, що нумерологиня висловилася про Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ.