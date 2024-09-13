Страшно или нет: что нам предсказывает пятница 13-е

Пятница 13 — один из самых известных дней, окруженных мистикой и страхами. Для многих это символ неудачи и страхов, корни которых вырастают из различных культурных и религиозных верований. Сегодня вторая неделя осени на которую пришлась именно та знаменитая, страшная пятница.

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День, который всегда вызывает у людей смешанные чувства. Кто-то избегает важных дел, а кто-то совсем не обращает на этот день внимания. Но, действительно ли пятница 13 — несчастливый день, или это лишь миф? Давайте разберемся с точки зрения нумерологии. Специально для Фокуса нумеролог Валерия Мартыненко расставила все точки над "і".

По ее словам, на самом деле, 13 — это сложное и одновременно мощное число, которое несет в себе энергию преобразования и больших изменений. Энергия этого числа называется "трансформация", что означает изменения и перерождение. Поэтому число 13 не столько "несчастливый день", сколько мощное время для внутренних и внешних изменений. Если правильно использовать этот день, он может стать трамплином к новым достижениям.

"В нумерологии каждый день недели также имеет свое числовое значение. Пятница ассоциируется с числом 5, которое является энергией перемен, свободы и приключений. Пятница всегда приносит динамику, активность и желание выйти за пределы обычного. Это время, когда стоит наслаждаться жизнью, экспериментировать, выходить на новые горизонты. А когда пятница встречается с числом 13, это может означать, что этот день открывает перед нами новые пути, но также требует от нас ответственности и осознанности. Это день, когда можно ждать неожиданные повороты судьбы, но это не значит, что они будут негативными. Наоборот, этот день может стать идеальным для тех, кто готов к переменам и не боится бросить вызов старым стереотипам", — пояснила нумеролог.

Кроме этого, Валерия Мартыненко дала несколько советов, как использовать энергию пятницы 13 в свою пользу:

- принимайте вызовы: этот день не для пассивности. Если вы получаете возможность сделать что-то новое — не бойтесь рискнуть. Пятница 13 открывает двери к новому опыту.

- будьте внимательны: хотя число 13 имеет трансформационную силу, оно также требует внимания к деталям. Составьте план своих действий и четко понимайте, куда двигаетесь.

- отпустите старое: это отличное время для освобождения от старых ограничений, страхов и негативных убеждений. Используйте энергию этого дня, чтобы пересмотреть свои приоритеты.

"Пятница 13, несмотря на ее репутацию "неудачного дня", с нумерологической точки зрения может быть символом силы, трансформации и роста. Это день, когда мы можем глубже заглянуть в себя, преодолеть внутренние страхи и препятствия, а также использовать его энергию для позитивных изменений в жизни", — резюмировала нумеролог.

Напомним, ранее мы писали, что нумеролог рассказала о кармической обязанности Валерия Залужного.

Кроме этого, Фокус писал, что нумеролог высказалась о Сырском на должности Главнокомандующего ВСУ.