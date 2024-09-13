Страшно чи ні: що нам пророкує п'ятниця 13-те

П’ятниця 13 — один з найвідоміших днів, оточених містикою та страхами. Для багатьох це символ невдачі та страхів, корені яких виростають із різноманітних культурних та релігійних вірувань. Сьогодні другий тиждень осені на який припало саме та славнозвісна, страшна п'ятниця.

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День, який завжди викликає у людей змішані відчуття. Хтось уникає важливих справ, а хтось зовсім не звертає на цей день уваги. Але, чи справді п’ятниця 13 — нещасливий день, чи це лише міф? Давайте розберемося з точки зору нумерології. Спеціально для Фокуса нумерологиня Валерія Мартиненко розставила всі крапки над "і".

За її словами, насправді, 13 — це складне і водночас потужне число, яке несе у собі енергію перетворення та великих змін. Енергія цього числа має назву "трансформація", що означає зміни та переродження. Тому число 13 не стільки "нещасливий день", скільки потужний час для внутрішніх і зовнішніх змін. Якщо правильно використати цей день, він може стати трампліном до нових досягнень.

"У нумерології кожен день тижня також має своє числове значення. П’ятниця асоціюється з числом 5, яке є енергією змін, свободи та пригод. П'ятниця завжди приносить динаміку, активність і бажання вийти за межі звичайного. Це час, коли варто насолоджуватися життям, експериментувати, виходити на нові горизонти. А коли п’ятниця зустрічається з числом 13, це може означати, що цей день відкриває перед нами нові шляхи, але також потребує від нас відповідальності та усвідомленості. Це день, коли можна чекати на несподівані повороти долі, але це не означає, що вони будуть негативними. Навпаки, цей день може стати ідеальним для тих, хто готовий до змін і не боїться кинути виклик старим стереотипам", — пояснила нумерологиня.

Крім цього, Валерія Мартиненко дала декілька порад, як використовувати енергію п’ятниці 13 на свою користь:

• приймайте виклики: цей день не для пасивності. Якщо ви отримуєте можливість зробити щось нове — не бійтеся ризикнути. П’ятниця 13 відкриває двері до нового досвіду.

• будьте уважними: хоча число 13 має трансформаційну силу, воно також вимагає уваги до деталей. Складіть план своїх дій і чітко розумійте, куди рухаєтеся.

• відпустіть старе: це чудовий час для звільнення від старих обмежень, страхів і негативних переконань. Використовуйте енергію цього дня, щоб переглянути свої пріоритети.

"П’ятниця 13, незважаючи на її репутацію "невдалого дня", з нумерологічної точки зору може бути символом сили, трансформації та зростання. Це день, коли ми можемо глибше зазирнути в себе, подолати внутрішні страхи й перешкоди, а також використати його енергію для позитивних змін у житті", — резюмувала нумерологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нумерологиня розповіла про кармічний обов'язок Валерія Залужного.

Крім цього, Фокус писав, що нумерологиня висловилася про Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ.