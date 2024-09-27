Женщина решила похудеть с помощью рыбных консервов и рассказала, что из этого получилось

Когда Дженни перешла на рыбную диету, ее вес превышал 80 килограммов. Через два с лишним месяца она отметила очень хороший результат.

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60-летняя фельдшер по имени Джейн рассказала, что ела 70 дней только сардины, и эта диета помогла ей сбросить более 12 килограммов и облегчить симптомы мучительной боли, вызванной распространенной проблемой стопы, известной как подошвенный фасциит. Своим опытом она поделилась в беседе с врачом-звездой социальных сетей Аннет Босворт, более известной как доктор Боз. На канал доктора в YouTube подписано 700 тысяч человек.

"На первой неделе я плакала от боли. Изначально моей целью было уменьшить боль в ноге, но теперь я еще больше осознаю проблему, связанную с зависимостью от объема еды", — сказала она в видео, размещенном на канале доктора Боз на YouTube, где у нее почти 700 000 подписчиков.

Джейн объяснила, что решила сесть на диету, когда ее предыдущий план питания в стиле "карнивор" перестал помогать ей терять вес. Она набрала почти 16 кг из-за избыточных калорий, которые потребляла на низкоуглеводной, богатой мясом диете.

Своим опытом Джейн поделилась на канале популярного доктора

Когда она впервые обсудила идею диеты, состоящей только из сардин, с друзьями и семьей, они подумали, что она "сумасшедшая" и что она "лишает" себя питания.

"Моя сестра медсестра, поэтому первое, что мы сделали, это выяснили, что я буду получать достаточно питательных веществ", — отметила женщина, добавив, что ежедневно принимает поливитамины.

В марте этого года Джейн ростом 174 см весила 82,5 кг. Однако всего за 10 дней своего плана питания консервированной рыбой она сбросила почти 6 кг.

К 70-му дню диеты ее вес составил 60 кг.

Джейн до похудения Джейн – через 70 дней после сардиновой диеты

В целом она осталась довольна результатом, однако ее беспокоит количество тяжелых металлов, таких, как ртуть, в количестве сардин, которые съела. Ее рацион состоит из четырех банок сардин в день, а также двух столовых ложек пальмового масла при каждом приеме пищи.

Некоторые диетологи в социальных сетях утверждают, что жир в масле МСТ может помочь похудеть, поскольку организм расщепляет его более эффективно, чем другие жировые молекулы.

Джейн строго следила за тем, чтобы не употреблять более 1500 калорий в день. Первую банку сардин она съедала в 8 часов утра. В 12:00 дня эта порция была в два раза больше. Последнюю банку сардин она открывает в 15:00.

По ее словам, к 30 дню сардины утолили ее постоянный голод, и она перестала постоянно искать в холодильнике, чем бы еще перекусить.

Джейн измеряла свой ежедневный уровень сахара в крови в течение всего эксперимента и утверждала, что всего через пять дней ее уровень "упал" до более здоровой категории: с 9 ммоль/л до эксперимента до 6–7.

На вопрос Аннет, не надоедает ли ей каждый день есть сардину, женщина ответила, что она, наоборот, счастлива такому меню.

"Я еще не закончила — я продолжу", — сказала она.

Сардины и другая жирная рыба считаются особенно питательными из-за множества витаминов, минералов и макроэлементов, которые они содержат, несмотря на относительно низкую калорийность. Специалисты рекомендуют употреблять в пищу рыбу, в том числе сардины, поскольку они богаты витамином D и кальцием, которые необходимы для укрепления костей.

Одна банка сардин также содержит около 20 граммов сытного белка, жизненно важного для сильных мышц, а также для обеспечения сытости. Это чуть меньше половины того количества, которое рекомендуется употреблять взрослой женщине ежедневно. Одна банка сардин содержит 230 калорий.

Некоторые ученые, выступающие за обилие жирной рыбы в рационе, утверждают, что она может улучшить здоровье мозга и даже защитить от деменции из-за высокого уровня жиров омега-3.

Ранее Фокус писал, что женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг.

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