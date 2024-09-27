Жінка вирішила схуднути за допомогою рибних консервів і розповіла, що з цього вийшло

Коли Дженні перейшла на рибну дієту, її вага перевищувала 80 кілограмів. Через два з гаком місяці вона відзначила дуже хороший результат.

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60-річна фельдшерка на ім'я Джейн розповіла, що їла 70 днів лише сардини. Ця дієта допомогла їй скинути понад 12 кілограмів і полегшити симптоми нестерпного болю, спричиненого поширеною проблемою стопи, відомою як підошовний фасциїт. Своїм досвідом вона поділилася в бесіді з лікарем-зіркою соціальних мереж Аннет Босворт, більш відомою як доктор Боз. На канал доктора в YouTube підписано 700 тисяч осіб.

"На першому тижні я плакала від болю. Спочатку моєю метою було зменшити біль у нозі, але тепер я ще більше усвідомлюю проблему, пов'язану із залежністю від об'єму їжі", — сказала вона у відео, розміщеному на каналі доктора Боз на YouTube, де у неї майже 700 000 підписників.

Джейн пояснила, що вирішила сісти на дієту, коли її попередній план харчування в стилі "карнівор" перестав допомагати їй втрачати вагу. Вона набрала майже 16 кг через надлишкові калорії, які споживала на низьковуглеводній, багатій м'ясом дієті.

Своїм досвідом Джейн поділилася на каналі популярного лікаря

Коли вона вперше обговорила ідею дієти, що складається тільки з сардин, з друзями і сім'єю, вони подумали, що вона "божевільна" і що вона "позбавляє" себе харчування.

"Моя сестра медсестра, тому перше, що ми зробили, це з'ясували, що я отримуватиму достатньо поживних речовин", — зазначила жінка, додавши, що щодня приймає полівітаміни.

У березні цього року Джейн зростом 174 см важила 82,5 кг. Однак лише за 10 днів свого плану харчування консервованою рибою вона скинула майже 6 кг.

До 70-го дня дієти її вага становила 60 кг.

Джейн до схуднення Джейн — через 70 днів після сардинової дієти

Загалом вона залишилася задоволена результатом, проте її турбує кількість важких металів, як-от ртуть, у кількості сардин, які з'їла. Її раціон складається з чотирьох банок сардин на день, а також двох столових ложок пальмової олії під час кожного прийому їжі.

Деякі дієтологи в соціальних мережах стверджують, що жир в олії МСТ може допомогти схуднути, оскільки організм розщеплює його ефективніше, ніж інші жирові молекули.

Джейн суворо стежила за тим, щоб не вживати понад 1500 калорій на день. Першу банку сардин вона з'їдала о 8-й годині ранку. О 12:00 дня ця порція була вдвічі більшою. Останню банку сардин вона відкриває о 15:00.

За її словами, до 30-го дня сардини вгамували її постійний голод, і вона перестала постійно шукати в холодильнику, чим би ще перекусити.

Джейн вимірювала свій щоденний рівень цукру в крові протягом усього експерименту і стверджувала, що всього за п'ять днів її рівень "впав" до більш здорової категорії: з 9 ммоль/л до експерименту до 6-7.

На запитання Аннет, чи не набридає їй щодня їсти сардину, жінка відповіла, що вона, навпаки, щаслива такому меню.

"Я ще не закінчила — я продовжу", — сказала вона.

Сардини та інша жирна риба вважаються особливо поживними через безліч вітамінів, мінералів і макроелементів, які вони містять, незважаючи на відносно низьку калорійність. Фахівці рекомендують вживати в їжу рибу, зокрема сардини, оскільки вони багаті на вітамін D і кальцій, які необхідні для зміцнення кісток.

Одна банка сардин також містить близько 20 грамів ситного білка, життєво важливого для сильних м'язів, а також для забезпечення ситості. Це трохи менше половини тієї кількості, яку рекомендується вживати дорослій жінці щодня. Одна банка сардин містить 230 калорій.

Деякі вчені, які виступають за велику кількість жирної риби в раціоні, стверджують, що вона може поліпшити здоров'я мозку і навіть захистити від деменції через високий рівень жирів омега-3.

Раніше Фокус писав, що жінка відмовилася від однієї закуски і схудла на 36 кг.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.