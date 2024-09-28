28 сентября 2024 года: Харитона Исповедника — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя начинать что-то новое и мстить людям.

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Что случилось 28 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память Харитона Исповедника. Он жил в II-IV веках в Малой Азии и пострадал за свою веру в период гонения за христианами. После того, как язычники были свергнуты, Харитон отправился в Иерусалим, где его схватили разбойники и привели в свою пещеру. Бог послал на помощь змею, которая отравила вино, и все разбойники погибли. В этой пещере Харитон построил церковь и вскоре у него появились последователи.

Что нельзя делать 28 сентября:

начинать что-то новое;

мстить людям;

гулять в темное время суток.

Народные приметы и поверья:

северный ветер — к суровой зиме, западный — к снежной, южный — зима будет мягкой;

куры насупились — скоро похолодает;

деревья покрылись инеем – к затяжной и холодной зиме.

День ангела празднуют:

Максим, Никита, Степан.

Родились в этот день:

1918 год — Василий Сухомлинский, украинский педагог, писатель;

1929 год – Дмитрий Павлычко, украинский поэт, переводчик, литературный критик, политический деятель;

1934 год — Брижит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель.

Также в этот день:

1618 год — в Брюсселе открывают первый в мире ломбард;

1651 год — между Богданом Хмельницким и Речью Посполитой заключают Белоцерковский мирный договор;

1994 год — во Франции проходит премьера фильма "Леон-киллер".

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