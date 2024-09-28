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Стиль життя

28 вересня 2024 року: Харитона Сповідника — що сьогодні не можна робити

Фото: Вiкiпедiя

Сьогодні не можна починати щось нове і мстити людям.

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Що сталося 28 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Харитона Сповідника. Він жив у II-IV століттях у Малій Азії і постраждав за свою віру в період гоніння за християнами. Після того, як язичників повалили, Харитон вирушив до Єрусалима, де його схопили розбійники і привели до своєї печери. Бог послав на допомогу змію, яка отруїла вино, і всі розбійники загинули. У цій печері Харитон побудував церкву і незабаром у нього з'явилися послідовники.

Що не можна робити 28 вересня:

  • починати щось нове;
  • мстити людям;
  • гуляти в темний час доби.

Народні прикмети та повір'я:

  • північний вітер — до суворої зими, західний — до сніжної, південний — зима буде м'якою;
  • кури насупилися — скоро похолодає;
  • дерева вкрилися інеєм — до затяжної і холодної зими.

День ангела святкують:

Максим, Микита, Степан.

Народилися в цей день:

1918 рік — Василь Сухомлинський, український педагог, письменник;

1929 рік — Дмитро Павличко, український поет, перекладач, літературний критик, політичний діяч;

1934 рік — Бріжит Бардо, французька кіноактриса, співачка, фотомодель.

Також цього дня:

1618 рік — у Брюсселі відкривають перший у світі ломбард;

1651 рік — між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладають Білоцерківський мирний договір;

1994 рік — у Франції проходить прем'єра фільму "Леон-кілер".

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