28 вересня 2024 року: Харитона Сповідника — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна починати щось нове і мстити людям.
Що сталося 28 вересня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Харитона Сповідника. Він жив у II-IV століттях у Малій Азії і постраждав за свою віру в період гоніння за християнами. Після того, як язичників повалили, Харитон вирушив до Єрусалима, де його схопили розбійники і привели до своєї печери. Бог послав на допомогу змію, яка отруїла вино, і всі розбійники загинули. У цій печері Харитон побудував церкву і незабаром у нього з'явилися послідовники.
Що не можна робити 28 вересня:
- починати щось нове;
- мстити людям;
- гуляти в темний час доби.
Народні прикмети та повір'я:
- північний вітер — до суворої зими, західний — до сніжної, південний — зима буде м'якою;
- кури насупилися — скоро похолодає;
- дерева вкрилися інеєм — до затяжної і холодної зими.
День ангела святкують:
Максим, Микита, Степан.
Народилися в цей день:
1918 рік — Василь Сухомлинський, український педагог, письменник;
1929 рік — Дмитро Павличко, український поет, перекладач, літературний критик, політичний діяч;
1934 рік — Бріжит Бардо, французька кіноактриса, співачка, фотомодель.
Також цього дня:
1618 рік — у Брюсселі відкривають перший у світі ломбард;
1651 рік — між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладають Білоцерківський мирний договір;
1994 рік — у Франції проходить прем'єра фільму "Леон-кілер".
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