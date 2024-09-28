Девушка экс-главы МИДа Дмитрия Кулебы показала кадры совместного путешествия (фото, видео)

По словам Светланы, отпуск стал еще более приятным потому, что его спланировали за нее.

Related video

Совладелица издательства "Книголав" и соучредитель агентства KSN communications Светлана Павелецкая, возлюбленная экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, рассказала, что впервые за долгое время вырвалась в отпуск, который спланировали за нее. Она вместе с Дмитрием путешествовала по Украине и показала фотографии из Закарпатья.

"Очень давно я не была в отпуске. И кажется, никогда не была в отпуске, который спланировали за меня. А тут так повезло. Не буду дальше хвастаться, только скажу — как есть возможность – поезжайте по Украине. Дышите, ешьте, пейте и любите. И не забывайте читать", – говорится в подписи к снимкам.

К посту она добавила свой список лучших мест для отдыха, среди которых – санаторный комплекс "Деренівська Купіль" в селе Нижнее Солотвино, эко-ферма "Зелений гай", мастерская шерстяных изделий "Гушка" и другие.

На видео, опубликованных в карусели, модно увидеть, как Светлана варит сыр, гуляет по интересным местам и слушает игру на цимбалах в исполнении мужчины в вышиванке. Она также показала пейзажи Карпат и фото с Дмитрием.

О своих отношениях Павелецкая впервые рассказала в апреле прошлого года, поздравив Кулебу с днем рождения.

В мае 2024 года она дала большое интервью порталу WoMo, где раскрыла подробности своей личной жизни и детали романа с тогда еще главой МИДа.

"Для меня его должность всегда остается за скобками. Самый главный человек в моей жизни – мой Дмитрий, а то, что он министр иностранных дел, это его профессия. Я тоже в его жизни являюсь самой главной женщиной, но не как издательница или коммуникационщица, а просто как его Светлана", – отметила она.

После того как Кулеба подал в отставку, она публично поддержала его, опубликовав трогательный пост:

"Знаю, ты ничего не напишешь. А я напишу – что горжусь тобой. Гордилась каждую секунду прежде, горжусь сейчас и горжусь каждую секунду после. Просто как украинка. А как твоя девушка – люблю безгранично. И спасибо за каждый миг и для меня и для нас".

Евгения Кулеба, экс-жена Дмитрия, является депутатом Киевского городского совета, и у них есть сын и дочь. В апреле 2022-го супруги официально развелись. Светлана также воспитывает сына от мужчины, с которым давно разведена, и который много лет живет за границей.

Ранее Фокус писал, что Кулеба призвал не верить Путину и аргументировал свои слова. Мы также писали, чем он запомнился на посту министра и почему решил уйти в отставку.