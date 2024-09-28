Дівчина ексглави МЗС Дмитра Кулеби показала кадри спільної подорожі (фото, відео)

За словами Світлани, відпустка стала ще приємнішою тому, що її спланували за неї.

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Співвласниця видавництва "Книголав" і співзасновниця агенції KSN communications Світлана Павелецька, кохана ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби, розповіла, що вперше за довгий час вирвалася у відпустку, яку спланували за неї. Вона разом із Дмитром подорожувала Україною і показала фотографії із Закарпаття.

"Дуже давно я не була у відпустці. І здається, ніколи не була у відпустці, яку спланували за мене. А тут так пощастило. Не буду далі хвалитися, тільки скажу — як є можливість — поїдьте Україною. Дихайте, їжте, пийте і любіть. І не забувайте читати", — йдеться у підписі до знімків.

До посту вона додала свій список найкращих місць для відпочинку, серед яких — санаторний комплекс "Деренівська Купіль" у селі Нижнє Солотвино, еко-ферма "Зелений гай", майстерня вовняних виробів "Гушка" тощо.

На відео, опублікованих у каруселі, модно побачити, як Світлана варить сир, гуляє цікавими місцями та слухає гру на цимбалах у виконанні чоловіка у вишиванці. Вона також показала пейзажі Карпат і фото з Дмитром.

Про свої стосунки Павелецька вперше розповіла у квітні минулого року, привітавши Кулебу з днем народження.

У травні 2024 року вона дала велике інтерв'ю порталу WoMo, де розкрила подробиці свого особистого життя і деталі роману з тоді ще главою МЗС.

"Для мене його посада завжди залишається за дужками. Найголовніша людина в моєму житті — мій Дмитро, а те, що він міністр закордонних справ, це його професія. Я теж у його житті є найголовнішою жінкою, але не як видавчиня чи комунікаційниця, а просто як його Світлана", — зазначила вона.

Після того як Кулеба подав у відставку, вона публічно підтримала його, опублікувавши зворушливий пост:

"Знаю, ти нічого не напишеш. А я напишу — що пишаюся тобою. Пишалася кожну секунду раніше, пишаюся зараз і пишаюся кожну секунду після. Просто як українка. А як твоя дівчина — люблю безмежно. І дякую за кожну мить і для мене, і для нас".

Євгенія Кулеба, ексдружина Дмитра, є депутатом Київської міської ради, і в них є син і донька. У квітні 2022-го подружжя офіційно розлучилося. Світлана також виховує сина від чоловіка, з яким давно розлучена, і який багато років живе за кордоном.

Раніше Фокус писав, що Кулеба закликав не вірити Путіну й аргументував свої слова. Ми також писали, чим він запам'ятався на посаді міністра і чому вирішив піти у відставку.