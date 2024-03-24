Брехав про "Курськ", MH17 та Беслан: Кулеба нагадав, чому не можна вірити Путіну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що єдина мета російської влади — спонукати дедалі більше росіян загинути в безглуздій і злочинній війні проти України, а також прищепити ще більшу ненависть до українців та інших народів.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників і партнерів не вірити словам російського лідера Володимира Путіна та його поплічників про можливу причетність України до масштабної стрілянини в ТЦ "Крокус Сіті Хол". Про це він написав в соцмережі Х у неділю, 24 березня.

"Путін – патологічний брехун. Зокрема, й зараз, коли він відчайдушно намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом під Москвою, попри те, що немає жодних доказів на користь таких заяв. Не дозволяйте Путіну та його поплічникам обдурити вас", — наголошує Кулеба.

Він зауважив, що єдина мета російської влади — спонукати дедалі більше росіян загинути в безглуздій і злочинній війні проти України, а також прищепити ще більшу ненависть до українців та інших народів, загалом до всього Заходу.

Очільник зовнішньополітичного відомства нагадав, що Путін брехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства опозиціонерів, про окупацію Криму російськими військами, збиття MH17 і плани вторгнення в Україну.

"Це лише кілька брехливих фактів із дуже-дуже довгого списку", — зазначив Кулеба.

Теракт у "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня у підмосковному Красногорську в концертному залі "Крокус Сіті Хол" сталася стрілянина під час концерту. За останніми даними телеграм-каналу Baza, загинули 137 осіб, понад 150 отримали поранення.

Наступного дня, 23 березня, ФСБ заявила, що терористів затримали в Брянській області неподалік кордону, і що вони начебто їхали в Україну, бо "мають там зв’язки".

За словами президента РФ Володимира Путіна, для підозрюваних у теракті нібито "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною.

В ГУР Міноборони України заявили, що поширювана Росією версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї тікали в Україну, не витримує жодної критики.

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ІДІЛ опублікувала фото ймовірних винуватців теракту в "Крокусі", — ЗМІ

Фокус писав, що росіяни катували підозрюваного в теракті. У РФ намагалися допитати чоловіка, якого підозрюють у розстрілі людей у "Крокусі". Спочатку його катували, а потім намагалися дізнатися, де він із товаришами викинули зброю.