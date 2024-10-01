Протестовала против россиянина в жюри: украинскую артистку исключили из фестиваля в Италии

Анна Петренко вышла не сцену с украинским флагом и с листовками против Максима Никулина, который поддержал вторжение России в Украину.

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Украинскую артистку Анну Петренко дисквалифицировали из циркового фестиваля в Италии, ведь она выразила протест против члена жюри директора Московского государственного цирка и сына известного актера СССР Максима Никулина, который поддерживает вторжение РФ в Украину. Об этом артистка рассказала в Instagram.

На кадрах, которые опубликовала Анна, можно увидеть, как в начале номера она появляется на сцене, завернутая в украинский флаг. В руках девушка держит листы бумаги с надписью: "Никулин поддерживает вторжение в Украину". Также она показала снимок Никулина в окружении людей в военной форме.

Затем девушка спустилась в зал, где начала раздавать аналогичные листовки зрителям.

Сама же Анна объяснила, что не знала о присутствии в жюри Никулина, когда ехала на фестиваль. Его присутствие она назвала попыткой реабилитации имиджа РФ.

Артистка заявила, что под руководством Максима Никулина в Московском государственном цирке предоставляют льготы для участников так называемой "СВО" и их детей. Более того, артисты цирка выступают перед российскими оккупантами.

Сам Никулин, как отметила Анна, рассказывал о том, что помогает оккупантам и поддерживает действия Кремля.

"Некоторые люди начали следить за мной из-за фестиваля, и я считаю это хорошим поводом напомнить об этом: искусство не аполитично, и я тоже. Все, что я делаю здесь, это пытаюсь представить свою прекрасную страну и ее культуру, пока мы боремся за нашу независимость, свободу и демократию в мире", — написала девушка.

Реакция организаторов фестиваля

При этом, как пишет издание Corriere del Veneto, руководитель фестиваля Антонио Джарола извинился перед публикой, заявив, что не знал о том, что собирается сделать украинка.

При этом Антонио Джарола заявил, что в этом году в жюри пригласили россиян, ведь это же сделали и другие художественные фестивали.

По его словам, среди участников фестиваля 11 украинцев и 3 россиян. Это якобы "подтверждает" статус мероприятия как символа "единства" в соответствии с традициями цирка. Джарола заявил, что перед тем, как пригласить Никулина, он просил стать жюри двух цирковых деятелей из Украины, но те отказались.

По его словам, он считает себя "обманутым" из-за действий Анны. Он считает, что украинка знала, что Никулин в жюри, потому что выступала в предыдущих шоу.

"Она могла бы отказаться от участия, и я бы ее понял, но она захотела поднять шум в месте, где политические флаги не имеют никакой ценности", — сказал Джарола.

Напомним, в МИД отреагировали на показ фильма о российских военных в Торонто. Генеральный консул в Торонто Олег Николенко высказался за запрет фильма "Русские в войне" на Международном кинофестивале в Торонто, а Конгресс украинцев в Канаде раскритиковал Международный кинофестиваль в Торонто за показ этого фильма.