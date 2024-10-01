Протестувала проти росіянина в журі: українську артистку виключили з фестивалю в Італії

Анна Петренко вийшла не сцену з українським прапором і з листівками проти Максима Нікуліна, який підтримав вторгнення Росії в Україну.

Related video

Українську артистку Анну Петренко дискваліфікували з циркового фестивалю в Італії, адже вона висловила протест проти члена журі директора Московського державного цирку та сина відомого актора СРСР Максима Нікуліна, який підтримує вторгнення РФ в Україну. Про це артистка розповіла в Instagram.

На кадрах, які опублікувала Анна, можна побачити, як на початку номера вона з'являється на сцені, загорнута в український прапор. У руках дівчина тримає аркуші паперу з написом: "Нікулін підтримує вторгнення в Україну". Також вона показала знімок Нікуліна в оточенні людей у військовій формі.

Потім дівчина спустилася в зал, де почала роздавати аналогічні листівки глядачам.

Сама ж Анна пояснила, що не знала про присутність у журі Нікуліна, коли їхала на фестиваль. Його присутність вона назвала спробою реабілітації іміджу РФ.

Артистка заявила, що під керівництвом Максима Нікуліна в Московському державному цирку надають пільги для учасників так званої "СВО" та їхніх дітей. Ба більше, артисти цирку виступають перед російськими окупантами.

Сам Нікулін, як зазначила Анна, розповідав про те, що допомагає окупантам і підтримує дії Кремля.

"Деякі люди почали стежити за мною через фестиваль, і я вважаю це гарним приводом нагадати про це: мистецтво не аполітичне, і я теж. Усе, що я роблю тут, це намагаюся представити свою чудову країну та її культуру, поки ми боремося за нашу незалежність, свободу і демократію у світі", — написала дівчина.

Реакція організаторів фестивалю

Водночас, як пише видання Corriere del Veneto, керівник фестивалю Антоніо Джарола вибачився перед публікою, заявивши, що не знав про те, що збирається зробити українка.

Також Антоніо Джарола заявив, що цього року в журі запросили росіян, адже це саме зробили й інші мистецькі фестивалі.

За його словами, серед учасників фестивалю 11 українців і 3 росіян. Це нібито "підтверджує" статус заходу як символу "єдності" відповідно до традицій цирку. Джарола заявив, що перед тим, як запросити Нікуліна, він просив стати журі двох циркових діячів з України, але ті відмовилися.

За його словами, він вважає себе "обдуреним" через дії Анни. Він вважає, що українка знала, що Нікулін у журі, бо виступала в попередніх шоу.

"Вона могла б відмовитися від участі, і я б її зрозумів, але вона захотіла здійняти галас у місці, де політичні прапори не мають жодної цінності", — сказав Джарола.

Нагадаємо, у МЗС відреагували на показ фільму про російських військових у Торонто. Генеральний консул у Торонто Олег Ніколенко висловився за заборону фільму "Росіяни на війні" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а Конгрес українців у Канаді розкритикував Міжнародний кінофестиваль у Торонто за показ цього фільму.