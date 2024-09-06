"Мы решительно против": в МИД отреагировали на показ фильма о российских военных в Торонто

Генеральный консул в Торонто Олег Николенко высказался за запрет фильма "Русские в войне" на Международном кинофестивале в Торонто, а Конгресс украинцев в Канаде раскритиковал Международный кинофестиваль в Торонто за показ этого фильма.

Related video

Показ фильма "Russians at War" ("Русские на войне") Анастасии Трофимовой нужно запретить на Международном кинофестивале в Торонто, поскольку он намеренно ошибочно отражает реалии. Об этом заявил Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко.

"Изображение российских солдат как просто "пешек", а вторжение России в Украину как "мерзкую игру" добавляет правдоподобия российским пропагандистским нарративам, которые преуменьшают тяжесть и страдания, вызванные военными действиями России. Существуют тысячи задокументированных случаев изнасилования, пыток, убийств и презрения украинцев российскими войсками. Тем, кто присоединяется к российской армии, предлагают большую денежную компенсацию или снятие судимости, и они принимают это решение с полным пониманием своих действий в Украине", — отметил он.

Консул добавил, что обвинения СМИ в поведении россиян, которые вторглись в Украину, инфантилизирует преступников и освобождает их от моральной и юридической ответственности за свои действия. В фильме "Russians at war" пытаются поставить знак равенства между агрессором и жертвой, ссылаясь на "человеческую цену с обеих сторон".

Олег Николенко также добавил, что присоединение госпожи Трофимовой к подразделению российских оккупантов, которое воевало на оккупированной Россией территории Украины для съемок фильма, также грубо нарушает законодательство Украины. Режиссер не получила согласия украинского правительства на поездку на оккупированную территорию, а потому пересечение ею международно признанной украинско-российской границы было незаконным. Консул подчеркнул, что показ фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой недопустим.

"Безответственно допускать, чтобы Международный кинофестиваль в Торонто, один из самых авторитетных кинопутешествий мира, использовался для распространения российской пропаганды. Мы призываем фестиваль отменить показ этого фильма", — добавил консул.

Пост Олега Николаенко о фильме "Русские в войне"

Реакция Конгресса украинцев Канады

Организация отметила, что канадское правительство ранее выражало обеспокоенность "влиянием российской пропаганды". В своем обращении Конгресс также выразил мнение, что Канадский медийный фонд (Canada Media Fund) использовал средства налогоплательщиков на поддержку фильма, который оправдывает российскую агрессию.

"Тогда почему Canada Media Fund использует средства налогоплательщиков для финансирования: фильма — Russians at War — снятого режиссером, чьи предыдущие фильмы транслировались на Russia Today, российском пропагандистском канале, находящемся под санкциями правительства Канады?" — говорится в сообщении.

Сам фильм "пытается оправдать геноцидную войну и агрессию России против Украины, перекладывая ответственность на "пропаганду" или "туман войны" за преступления российских войск, которые вторглись в Украину и которые насилуют, пытают, убивают и дегуманизируют украинцев". А режиссер фильма Анастасия Трофимова нарушила украинское законодательство, попав на территорию Украины вместе с российскими оккупационными войсками.

Организацией был опубликован скриншот титра ленты "Русские на войне". На нем видно, что фильм получил поддержку государственно-частного Канадского медийного фонда. Финансирование фильма составило 340 тысяч долларов.

Финансирование фильма Канадой

Напомним, что на Венецианском кинофестивале был официально презентован документальный фильм "Русские на войне" (Russians At War) российского режиссера Анастасии Трофимовой, бывшей сотрудницы Russia Today. Это вызвало возмущение украинцев и пользователей соцсетей из-за российской пропаганды в фильме. В частности, украинский продюсер Дарья Бассель отмечала, что фильм представляет очень искаженную картину реальности и распространяет ложные нарративы: в нем вторжение называется гражданской войной, предполагается, что российская армия не совершает никаких военных преступлений и представляет армию агрессора жертвами.

На фильм отреагировал, в частности, украино-российский продюсер Александр Роднянский. Он отметил, что картина "Русские на войне" имеет целью обелить российских солдат. А в Офисе Президента отметили, что лента — это откровенное замалчивание военных преступлений, а режиссер пытается представить российских солдат "обычными ребятами".