"Ми рішуче проти": в МЗС відреагували на показ фільму про російських військових в Торонто

Генеральний консул в Торонто Олег Ніколенко висловився за заборону фільму "Росіяни у війні" на Міжнародному кінофестивалі у Торонто, а Конгрес українців у Канаді розкритикував Міжнародний кінофестиваль у Торонто за показ цього фільму.

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Показ фільму "Russians at War" ("Росіяни на війні") Анастасії Трофімової потрібно заборонити на Міжнародному кінофестивалі у Торонто, оскільки він навмисно помилково відображає реалії. Про це заявив Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

"Зображення російських солдатів як просто "пішаків", а вторгнення Росії в Україну як "мерзенну гру" додає правдоподібності російським пропагандистським наративам, які применшують тяжкість і страждання, спричинені військовими діями Росії. Існують тисячі задокументованих випадків ґвалтування, тортур, вбивств і зневажання українців російськими військами. Тим, хто приєднується до російської армії, пропонують велику грошову компенсацію або зняття судимості, і вони приймають це рішення з повним розумінням своїх дій в Україні", — зазначив він.

Консул додав, що звинувачення ЗМІ в поведінці росіян, які вторглися в Україну, інфантилізує злочинців і звільняє їх від моральної та юридичної відповідальності за свої дії. У фільмі "Russians at war" намагаються поставити знак рівності між агресором і жертвою, посилаючись на "людську ціну з обох боків".

Олег Ніколенко також додав, що приєднання пані Трофімової до підрозділу російських окупантів, який воював на окупованій Росією території України для зйомок фільму, також грубо порушує законодавство України. Режисерка не отримала згоди українського уряду на поїздку на окуповану територію, а тому перетин нею міжнародно визнаного українсько-російського кордону був незаконним. Консул наголосив, що показ фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової є неприпустимим.

"Безвідповідально допускати, щоб Міжнародний кінофестиваль у Торонто, один із найавторитетніших кіномандрівок світу, використовувався для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", — додав консул.

Пост Олега Ніколенка про фільм "Росіяни у війні"

Реакція Конгресу українців Канади

Організація зазначила, що канадський уряд раніше висловлював стурбованість "впливом російської пропаганди". У своєму зверненні Конгрес також висловив думку, що Канадський медійний фонд (Canada Media Fund) використав кошти платників податків на підтримку фільму, який виправдовує російську агресію.

"Тоді чому Canada Media Fund використовує кошти платників податків для фінансування фільму — Russians at War — знятого режисером, чиї попередні фільми транслювалися на Russia Today, російському пропагандистському каналі, що перебуває під санкціями уряду Канади?" — йдеться в повідомленні.

Сам фільм "намагається виправдати геноцидну війну й агресію Росії проти України, перекладаючи відповідальність на "пропаганду" або "туман війни" за злочини російських військ, які вторглися в Україну і які ґвалтують, катують, вбивають та дегуманізують українців". А режисерка фільму Анастасія Трофімова порушила українське законодавство, потрапивши на територію України разом із російськими окупаційними військами.

Організацією був опублікований скриншот титру стрічки "Росіяни на війні". На ньому видно, що фільм отримав підтримку державно-приватного Канадського медійного фонду. Фінансування фільму становило 340 тисяч доларів.

Фінансування фільму Канадою

Нагадаємо, що на Венеційському кінофестивалі був офіційно презентований документальний фільм "Росіяни на війні" (Russians At War) російської режисерки Анастасії Трофімової, колишньої співробітниці Russia Today. Це викликало обурення українців та користувачів соцмереж через російську пропаганду у фільмі. Зокрема, українська продюсерка Дар'я Бассель зазначала, що фільм представляє дуже спотворену картину реальності та поширює неправдиві наративи: в ньому вторгнення називається громадянською війною, припускається, що російська армія не вчиняє жодних воєнних злочинів та представляє армію агресора жертвами.

На фільм відреагував, зокрема, україно-російський продюсер Олександр Роднянський. Він зазначив, що картина "Росіяни на війні" має на меті обілити російських солдатів. А в Офісі Президента зазначили, що стрічка — це відверте замовчування воєнних злочинів, а режисерка намагається представити російських солдатів "звичайними хлопцями".