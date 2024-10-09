Девушка, выигравшая в лотерею, бросила парня, не захотев делиться деньгами с его собакой

Мужчина напомнил своей девушке о ее обещании, которое она дала до того, как сорвала в лотерею крупную сумму.

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Женщина, выигравшая в лотерею $50 тысяч, бросила своего бойфренда после того, как тот потребовал от нее выполнить свое обещание в случае выигрыша поделиться деньгами с ним и его собакой, пишет People.

"До того, как я выиграла, мы с моим парнем всегда шутили о том, что если я когда-нибудь выиграю по-крупному, то "поделю на троих": между собой, им и его собакой Бакстером. Бакстер — золотистый ретривер, и я его люблю, но я всегда думала, что это, знаете ли, просто шутка", – рассказала она в сети.

Однако когда ей улыбнулась удача, ее мужчина на полном серьеще начал заявлять, что пора делиться.

"Он настаивает, что я обещала, и что Бакстер заслуживает $10 тысяч в "трастовом фонде для собак" на будущие счета ветеринара, игрушки и все, что ему нужно. Я сказала ему, что это смешно. Бакстер — собака, и ему не нужен трастовый фонд", – продолжила она.

Услышав это, парень обозвал ее эгоисткой и обвинил в том, что она не держит слово, а значит, и не относится серьезно к их отношениям.

Героиня все же купила Бакстеру довольно модную лежанку и дорогие лакомства, однако бойфренд это не оценил. Мужчина сказал, что это не считается, поскольку она потратила не те "официальные" $10 тысяч, которые обещала псу.

Дошло до того, что бойфренд победительницы лотереи даже хотел обратиться к юристу, чтобы создать трастовый фонд для пса по всем правилам.

"Я чувствую себя в сумеречной зоне", — заключила она.

Все закончилось тем, что в конце концов она рассталась со своим парнем.

"Я сказала ему, что вся эта ситуация вызвала огромные тревожные сигналы, и после двух лет вместе я не могу поверить, что он так себя ведет. Если он так неразумен из-за чего-то столь абсурдного, я не могу представить, как он столкнется с более серьезными проблемами в будущем", – заявила женщина.

В сети пользователи отметили, что автор поста "по сути, дважды выиграла в лотерею, бросив этого бездельника".

Ранее Фокус писал, что мужчина выиграл в лотерею $10 млн через день после победы в казино.